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Большой театр оперы и балета отмечает юбилей

25.05.2018 18:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Большой театр оперы и балета отмечает юбилей
Евгений Гончар / АиФ

Накануне праздника в Большом театре выступили мировые звезды оперы и балета. Зрители масштабного гала-концерта получили возможность погрузиться в историю театра и увидеть номера из его лучших спектаклей.  С поздравлениями в театр приехали именитые друзья — Нина Ананиашвили, Илзе Лиепа, Теймураз Гугушвили и многие другие. Кроме того, с праздником главную академическую сцену Беларуси поздравил и сам глава государства Александр Лукашенко, пожелав театру, чтобы его славная история продолжилась громкими премьерами и интересными спектаклями.

В честь юбилея сегодня в театре проходил «День открытых дверей». Посетителям представилась возможность изучить закулисье, познакомиться с артистами, примерить костюмы из спектаклей и многое другое. Самых юных зрителей театр пригласил посетить выставку «Большой театр – детям», а также зайти в гости к Алисе из «Страны чудес». Взрослые же этим вечером смогут увидеть оперу «Кармен», которая стала первым спектаклем в истории главного музыкального театра страны.

Большой театр оперы и балета отмечает юбилей
На фото: генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Владимир Гридюшко. Фото: АиФ/ Евгений Гончар

Как рассказал журналистам генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Владимир ГРИДЮШКО, театр подписал уже порядка 30 меморандумов о сотрудничестве с крупнейшими театрами мира. Каждый год Большой радует зрителей своей разнообразной программой, вкладывая все свои силы в работу, чтобы люди уходили из театра с желанием вернуться туда вновь. Оценивая коллектив театра, Владимир Гридюшко отметил, что «это очень яркие и творческие люди, профессионалы высочайшего уровня. Без вклада каждого сотрудника существование театра и его репертуара было бы невозможно».

 
Теги: знакомства
 
 
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25 мая Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси празднует 85 лет.
 
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