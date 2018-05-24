​Сергей Шнуров расстался со своей третьей женой Матильдой

Известный музыкант Сергей Шнуров, лидер группы «Ленинград», объявил о разводе со своей третьей женой.

45-летний российский певец, композитор, актёр и предприниматель сообщил своим подписчикам в Instagram в пятницу, 25 мая, что с расстаётся с Матильдой с большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу.

«Предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо", – написал Шнуров.

Добавим, Елена «Матильда» Мозговая – третья супруга шоумена, их свадьба с Сергеем Шнуровым состоялась в 2010 году.

До этого музыкант был женат на Марии Исмагиловой и Светлане Костицыной. Также лидер группы «Ленинград» состоял в длительных романтических отношениях с актрисой Оксаной Акиньшиной.