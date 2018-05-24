Porsche отзывает игрушечные машинки из-за плохого крепления колёс

Специалисты немецкого автогиганта Porsche выявили брак в некоторых экземплярах... своих фирменных игрушек. Речь про деревянные модели «My First Porsche».

Они, разумеется, предназначены в первую очередь для детей, поэтому плохо закреплённые колёсики несут определённую угрозу. Ребёнок может проглотить отвалившийся элемент и задохнуться. Во избежание таких случаев Porsche и отзывает партию.

Клиентам предлагается приехать в фирменный центр и сдать бракованную игрушку. Производитель обещает полностью возместить её стоимость. Правда, уточняется, что дефект в креплении колёс обнаружен не во всех деревянных машинках, а лишь в тех, которые выкрашены в синий цвет. Обладатели «авто» других оттенков могут не беспокоиться.