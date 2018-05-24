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Укусил комар: снимаем зуд эфирными маслами
Есть много способов и средств, как отпугнуть комаров. И для детей, и для взрослых, и для домашних животных.
Если меры предосторожности вы не приняли, и вас, всё-таки, укусило насекомое, для смягчения последствий можно использовать эфирные масла.
Татьяна Богданова, биолог, практикующий аромадиагност, консультант по эфирным маслам:
Средство после укуса комаров:
Этой смесью мажем место укуса. Эту же комбинацию можно использовать для детей. Только пропорции нужно уменьшить до 3 капель.
Не экономьте на стоимости масел, покупайте фармакопейные, медицинского назначения, хоть они и дороже.
Татьяна Богданова:
Флакончик объёмом в 10 миллилитров – это почти 200 капель. Даже, если пользоваться им постоянно, хватит на несколько месяцев.
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Есть много способов и средств, как отпугнуть комаров. И для детей, и для взрослых, и для домашних животных. Комаров отпугнёт лаванда и гвоздика: делаем натуральные...
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