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Укусил комар: снимаем зуд эфирными маслами

25.05.2018 19:47 — Разное | СТВ  
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Есть много способов и средств, как отпугнуть комаров. И для детей, и для взрослых, и для домашних животных.

Комаров отпугнёт лаванда и гвоздика: делаем натуральные репелленты

Можжевельник от клещей и другие натуральные репелленты для животных

Если меры предосторожности вы не приняли, и вас, всё-таки, укусило насекомое, для смягчения последствий можно использовать эфирные масла.

Татьяна Богданова, биолог, практикующий аромадиагност, консультант по эфирным маслам:
Базовыми будут масла лавра и ним. Они не совсем приятного запаха, особенно ним. Но зато достаточно эффективны. Из успокаивающих ещё иланг-иланг. Но это более дорогой вариант. К ним присоединяем другие масла. Лаванда – безусловный фаворит, как средство после укуса.

Средство после укуса комаров:
1 ст. л. масла лавра или ним;
5 капель лаванды;
5 капель чайного дерева.

Этой смесью мажем место укуса. Эту же комбинацию можно использовать для детей. Только пропорции нужно уменьшить до 3 капель.

Репелленты для детей: защищаем от комаров при помощи эфирных масел

Не экономьте на стоимости масел, покупайте фармакопейные, медицинского назначения, хоть они и дороже.

Татьяна Богданова:
Вложенные средства себя оправдают. Не жалейте денег на покупку масел, выбирайте качественные. Не полусинтетические аромамасла, которые зачастую продают в магазинах.

4 капли на 20-30 квадратных метров: чем обработать квартиру от комаров?

Флакончик объёмом в 10 миллилитров – это почти 200 капель. Даже, если пользоваться им постоянно, хватит на несколько месяцев.

 
 
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Есть много способов и средств, как отпугнуть комаров. И для детей, и для взрослых, и для домашних животных. Комаров отпугнёт лаванда и гвоздика: делаем натуральные...
 
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