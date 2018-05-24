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4 капли на 20-30 квадратных метров: чем обработать квартиру от комаров?
Зудящий в ночи комар и жужжащие днём мухи – летом насекомые атакуют наши дома. Можно дать им отпор натуральными средствами – эфирными маслами.
Также эффективны мята и можжевельник. Можно сделать с ними спрей на основе воды или поставить аромалампу.
Татьяна Богданова, биолог, практикующий аромадиагност, консультант по эфирным маслам:
Спреем можно брызгать на шторы, мягкую мебель, ковёр. Для этого понадобится стеклянная бутылочка, не используйте пластиковые – масла вступают с ними в химическую реакцию и, как минимум, нужного эффекта не будет. Перед распылением обязательно сильно встряхните бутылочку – так как масла не растворяются в воде, эффекта от смеси мы добиваемся, встряхивая флакон и используя спрей.
Репеллент для помещения:
Эти 4 капли рассчитаны на площадь в 20-30 метров квадратных.
Учтите, что эффект дают не полусинтетические аромамасла, которые есть во многих магазинах, а фармакопейные, медицинского назначения.
Татьяна Богданова:
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Зудящий в ночи комар и жужжащие днём мухи – летом насекомые атакуют наши дома. Можно дать им отпор натуральными средствами – эфирными маслами. Самые действующие...
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