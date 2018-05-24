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4 капли на 20-30 квадратных метров: чем обработать квартиру от комаров?

25.05.2018 19:47 — Разное | СТВ  
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Зудящий в ночи комар и жужжащие днём мухи – летом насекомые атакуют наши дома. Можно дать им отпор натуральными средствами – эфирными маслами.

Самые действующие против мошкары и комаров масла – гвоздика и цитронелла.

Также эффективны мята и можжевельник. Можно сделать с ними спрей на основе воды или поставить аромалампу.

Укусил комар: снимаем зуд эфирными маслами

Татьяна Богданова, биолог, практикующий аромадиагност, консультант по эфирным маслам: 
Отмечу, аромалампой нужно пользоваться при закрытых окнах. Потом, когда мы их откроем, аромат задержится. Также учтите, что поскольку мы используем сильнодействующие масла, то желательно это делать днём. Ни в коем случае, поздно вечером. Они возбуждают и вы просто не уснёте. Если хотите подстраховаться от комаров ночью – используйте лаванду. Но и её важно не передозировать.

Можно капнуть пару капель на простыню.

Спреем можно брызгать на шторы, мягкую мебель, ковёр. Для этого понадобится стеклянная бутылочка, не используйте пластиковые – масла вступают с ними в химическую реакцию и, как минимум, нужного эффекта не будет. Перед распылением обязательно сильно встряхните бутылочку – так как масла не растворяются в воде, эффекта от смеси мы добиваемся, встряхивая флакон и используя спрей.

Комаров отпугнёт лаванда и гвоздика: делаем натуральные репелленты

Репелленты для детей: защищаем от комаров при помощи эфирных масел

Репеллент для помещения:
100 мл воды (для спрея) или полностью заполняем ёмкость аромалампы;
1 капля гвоздики:
1 капля цитронеллы;
1 капля мяты;
1 капля можжевельника

Эти 4 капли рассчитаны на площадь в 20-30 метров квадратных.

Сделайте свою смесь, исходя из таких параметров.

Учтите, что эффект дают не полусинтетические аромамасла, которые есть во многих магазинах, а фармакопейные, медицинского назначения.

Можжевельник от клещей и другие натуральные репелленты для животных

Татьяна Богданова:
Учтите, что бутылочка объёмом в 10 миллилитров – это почти 200 капель. То есть, даже, если вы будете часто пользоваться этим маслом, бутылочки хватает минимум на 3 месяца, если редко – то и на год. Так что экономить на покупке эфирного масла не стоит.

 
 
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Зудящий в ночи комар и жужжащие днём мухи – летом насекомые атакуют наши дома. Можно дать им отпор натуральными средствами – эфирными маслами. Самые действующие...
 
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