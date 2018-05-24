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Можжевельник от клещей и другие натуральные репелленты для животных

25.05.2018 19:46 — Разное | СТВ  
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Домашние питомцы летом страдают от насекомых. Есть много способов защиты – специальные ошейники, спреи, даже таблетки. Но всё это – «химия», которая может навредить старому или больному животному. Впрочем, даже для молодых и здоровых питомцев полезнее будет применять натуральные средства – эфирные масла. 

Для собак и кошек можно использовать композицию, рецепт которой приведён здесь:
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Пропорции такие же, как для взрослого человека.

Репелленты для детей: защищаем от комаров при помощи эфирных масел

Татьяна Богданова, биолог, практикующий аромадиагност, консультант по эфирным маслам: 
Раствор может быть как водный, так и масляной. Спреем нужно периодически обрызгивать, сильно встряхивая перед этим флакон, так как масла не растворяются в воде. Поэтому эффект мы получаем за счёт встряхивания и распыления. И бутылочка для него должна быть стеклянной, не пластиковой, которая вступает в реакцию с маслами. Масляную же комбинацию можно наносить, обмакнув в неё щётку и расчёсывая питомца против шерсти. Кроме того, собаке можно накапать смесь на ошейник.  

Есть ещё одна композиция для животных. 

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Репеллент для животных:
1 ст. л. любого растительного масла;
5 капель гвоздики;
5 капель чайного дерева;
5 капель можжевельника

В частности, можжевельника боятся клещи.

Такую смесь также можно использовать и при расчёсывании, и наносить на ошейник.

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Татьяна Богданова:
Не жалейте денег на покупку масел, выбирайте качественные, они дороже, но именно они будут эффективными.

В магазинах зачастую продают синтетические аромамасла, ищите фармакопейные (медицинского назначения) – именно они дадут нужный эффект.

 
 
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Домашние питомцы летом страдают от насекомых. Есть много способов защиты – специальные ошейники, спреи, даже таблетки. Но всё это – «химия», которая может...
 
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