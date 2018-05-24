|
Можжевельник от клещей и другие натуральные репелленты для животных
Домашние питомцы летом страдают от насекомых. Есть много способов защиты – специальные ошейники, спреи, даже таблетки. Но всё это – «химия», которая может навредить старому или больному животному. Впрочем, даже для молодых и здоровых питомцев полезнее будет применять натуральные средства – эфирные масла.
Для собак и кошек можно использовать композицию, рецепт которой приведён здесь:
Татьяна Богданова, биолог, практикующий аромадиагност, консультант по эфирным маслам:
Репеллент для животных:
Такую смесь также можно использовать и при расчёсывании, и наносить на ошейник.
Татьяна Богданова:
В магазинах зачастую продают синтетические аромамасла, ищите фармакопейные (медицинского назначения) – именно они дадут нужный эффект.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Домашние питомцы летом страдают от насекомых. Есть много способов защиты – специальные ошейники, спреи, даже таблетки. Но всё это – «химия», которая может...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)