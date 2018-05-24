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Репелленты для детей: защищаем от комаров при помощи эфирных масел

25.05.2018 19:46 — Разное | СТВ  
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Репеллентов нынче множество: и лосьоны, и крема. Но все они – синтетические, сплошная «химия». Можно заменить их натуральными средствами, отпугивающими насекомых – эфирными маслами.

4 капли на 20-30 квадратных метров: чем обработать квартиру от комаров?

Можно приготовить масляной раствор по рецепту, приведённому здесь:
Комаров отпугнёт лаванда и гвоздика: делаем натуральные репелленты

Но есть и специальная комбинация для детей, которую можно использовать даже для грудничков.

Нам понадобится стеклянная бутылочка с распылителем, объёмом в 100 миллилитров. Пластиковую тару использовать нельзя, потому что эфирные масла входят с ней в реакцию, что может иметь последствия для кожи.

Наливаем в бутылочку воду и добавляем эфирные масла.   

Репеллент для детей:
100 мл воды;
3 капли лаванды;
3 капли чайного дерева;
3 капли голубой ромашки

Укусил комар: снимаем зуд эфирными маслами

Татьяна Богданова, биолог, практикующий аромадиагност, консультант по эфирным маслам: 
У нас получается спрей, которым можно периодически обрызгивать малыша, либо балдахин над грудничком. Перед распылением бутылочку нужно сильно встряхнуть. Потому что эфирные масла в воде не растворяются. И наша композиция будет эффективной именно за счёт встряхивания и того, что мы используем распылитель.

Обращайте внимание на качество масел.

Татьяна Богданова:
В магазинах зачастую продают аромамасла, полусинтетические. Нам нужны фармакопейные, медицинского назначения. В Минске – всего две компании-поставщика таких масел. Вложенные средства себя оправдают, ведь маленького флакончика хватает, минимум, на несколько месяцев.

Можжевельник от клещей и другие натуральные репелленты для животных

 
Теги: Минск
 
 
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