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Репелленты для детей: защищаем от комаров при помощи эфирных масел
Репеллентов нынче множество: и лосьоны, и крема. Но все они – синтетические, сплошная «химия». Можно заменить их натуральными средствами, отпугивающими насекомых – эфирными маслами.
Можно приготовить масляной раствор по рецепту, приведённому здесь:
Но есть и специальная комбинация для детей, которую можно использовать даже для грудничков.
Нам понадобится стеклянная бутылочка с распылителем, объёмом в 100 миллилитров. Пластиковую тару использовать нельзя, потому что эфирные масла входят с ней в реакцию, что может иметь последствия для кожи.
Репеллент для детей:
Татьяна Богданова, биолог, практикующий аромадиагност, консультант по эфирным маслам:
Татьяна Богданова:
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Репеллентов нынче множество: и лосьоны, и крема. Но все они – синтетические, сплошная «химия». Можно заменить их натуральными средствами, отпугивающими насекомых...
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