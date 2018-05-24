ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Комаров отпугнёт лаванда и гвоздика: делаем натуральные репелленты

25.05.2018 19:45 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Пикник с друзьями, прогулка с собакой по лесу – при этом, кроме приятной компании, сопровождает нас и та, которой хотелось бы избежать: комары, мошки. Чтобы отпугнуть их, необязательно использовать химические препараты, предлагаем вам попробовать натуральные репелленты – эфирные масла.  

4 капли на 20-30 квадратных метров: чем обработать квартиру от комаров?

Татьяна Богданова, биолог, практикующий аромадиагност, консультант по эфирным маслам: 
Самые распространённые и достаточно дешёвые варианты: цитронелла яванская, гвоздика, лаванда. Масла можно капельно наносить на панамку, кепку, ткань – на то, что сохранит аромат. Если, например, вы на пикнике сидите вечером у костра, можно надеть носочки и на них накапать масло из бутылочки.

Можно сделать спрей с эфирными маслами.

Наиболее эффективны комбинации масел.

Можжевельник от клещей и другие натуральные репелленты для животных

Татьяна Богданова:
Берём стеклянную бутылочку с распылителем. Объём – на 50 или 100 миллилитров, выбирайте, как удобнее для вас, чтобы носить в сумке. Но именно стеклянную тару, потому что эфирные масла входят в реакцию с пластиком. И эта реакция не очень хороша для кожи. Бывает, люди считают, что у них аллергия на эфирные масла. Но, возможно, они их разводили в неправильной посуде или в неправильной дозировке.

Репеллент для взрослых:
50 мл воды;
20-30 капель эфирных масел (по 10 капель цитронеллы, 5 капель чайного дерева, 5 капель гвоздики, 5 капель лаванды)

Этой смесью периодически обрызгиваем себя.

Важно: перед этим нужно сильно встряхнуть.

Ведь эфирные масла в воде не растворяются. И композиция будет эффективной именно за счёт встряхивания и того, что мы используем распылитель.

Укусил комар: снимаем зуд эфирными маслами

Татьяна Богданова:
На кожу эфирные масла наносить не рекомендуется, потому что, несмотря на то, что это – натуральное средство, может быть раздражение. Тем не менее, допустимо наносить масла на открытые участки тела: щиколотки, запястья, шею. Для этого нужен эмульгатор – то, в чём мы растворим нужное нам масло.   

В качестве эмульгатора можно использовать любое растительное масло: подсолнечное, зародышей пшеницы, виноградных или абрикосовых косточек. В столовой ложке такого масла растворяем в вышеприведённой пропорции комбинацию тех же масел: цитронеллы, чайного дерева, гвоздики, лаванды.

Татьяна Богданова:
Нужно, чтобы композиция настоялась – хотя бы, час. Чтобы масла «подружились», произошло их взаимодействие и усиление эффекта.

Такой смесью можно смазывать открытые участки.

Причём, даже детям. Однако, если им меньше 5 лет, лучше исключить из рецепта гвоздику – слишком сильное средство.

Репелленты для детей: защищаем от комаров при помощи эфирных масел

Не жалейте денег на покупку масел, изучайте этикетки на них. Выбирайте качественные, фармакопейные (медицинского назначения) – они дороже, но именно они будут эффективными.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пикник с друзьями, прогулка с собакой по лесу – при этом, кроме приятной компании, сопровождает нас и та, которой хотелось бы избежать: комары, мошки. Чтобы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Взорван аварийный пролёт моста через Припять. Как это было и что будет дальше – репортаж СТВ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика