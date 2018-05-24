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Комаров отпугнёт лаванда и гвоздика: делаем натуральные репелленты
Пикник с друзьями, прогулка с собакой по лесу – при этом, кроме приятной компании, сопровождает нас и та, которой хотелось бы избежать: комары, мошки. Чтобы отпугнуть их, необязательно использовать химические препараты, предлагаем вам попробовать натуральные репелленты – эфирные масла.
Татьяна Богданова, биолог, практикующий аромадиагност, консультант по эфирным маслам:
Наиболее эффективны комбинации масел.
Татьяна Богданова:
Репеллент для взрослых:
Этой смесью периодически обрызгиваем себя.
Ведь эфирные масла в воде не растворяются. И композиция будет эффективной именно за счёт встряхивания и того, что мы используем распылитель.
Татьяна Богданова:
В качестве эмульгатора можно использовать любое растительное масло: подсолнечное, зародышей пшеницы, виноградных или абрикосовых косточек. В столовой ложке такого масла растворяем в вышеприведённой пропорции комбинацию тех же масел: цитронеллы, чайного дерева, гвоздики, лаванды.
Татьяна Богданова:
Причём, даже детям. Однако, если им меньше 5 лет, лучше исключить из рецепта гвоздику – слишком сильное средство.
Не жалейте денег на покупку масел, изучайте этикетки на них. Выбирайте качественные, фармакопейные (медицинского назначения) – они дороже, но именно они будут эффективными.
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Пикник с друзьями, прогулка с собакой по лесу – при этом, кроме приятной компании, сопровождает нас и та, которой хотелось бы избежать: комары, мошки. Чтобы...
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