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Продюсера Харви Вайнштейна освободили под залог в миллион долларов
Новости США. Харви Вайнштейна суд отпустил под залог в один миллион долларов.
Об этом сообщает Daily Mail. Утром 25 мая продюсер добровольно явился в полицейский участок. Его формально арестовали и доставили в здание суда, где известному продюсеру предъявили обвинения в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Все обвинения в свой адрес Вайнштейн отрицает. По словам адвоката продюсера, он не намерен признавать свою вину.
«Мы считаем, что обвинения фактически не подтверждаются доказательствами, мы считаем, что к концу процесса господин Вайнштейн будет реабилитирован», – сообщил его адвокат.
Продюсера отпустили под залог в один миллион долларов. Также мужчину обязали надеть специальный электронный браслет, который позволяет отслеживать передвижения носителя, и не покидать пределы штата Нью-Йорк.
Напомним, что Харви Вайнштейна в конце минувшего года обвинили в изнасилованиях и домогательствах несколько десятков женщин, среди которых были Гвинет Пелтроу, Анджелина Джоли, Ума Турман.
Женщин поддержали в индустрии.
Например, в знак протеста против харассмента на церемонию «Золотой глобус-2018» практически все гости
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Новости США. Харви Вайнштейна суд отпустил под залог в один миллион долларов. Об этом сообщает Daily Mail. Утром 25 мая продюсер добровольно явился в полицейский...
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