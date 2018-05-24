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«Будет всё очень интересно!» Фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно-2018» состоится 8-9 июня
Новости Беларуси. В ожидании большого музыкального праздника. 8 и 9 июня в культурной столице Минской области пройдет национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно-2018», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Праздник музыки и лирики включает в себя творческие конкурсы молодых исполнителей, выступления звезд эстрады, а также множество развлекательных площадок для детей и взрослых.
София Филистович, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Молодечненского райисполкома:
Фестивальные площадки разместятся в Летнем амфитеатре, Дворце культуры, Минском областном краеведческом музее и драмтеатре, детской школе искусств, парке Победы и в Чистинском сельском доме культуры. На сценах выступят звезды белорусской эстрады: Ирина Дорофеева, Ядвига Поплавская, Инна Афанасьева и, конечно же, солисты академического концертного оркестра Беларуси под управлением маэстро Михаила Финберга.
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«Будет всё очень интересно!» Фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно-2018» состоится 8-9 июня
Новости Беларуси. В ожидании большого музыкального праздника. 8 и 9 июня в культурной столице Минской области пройдет национальный фестиваль белорусской песни и...
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