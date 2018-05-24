

Олег Гайдукевич

Ожидаются представители Национального фронта Франции, Партии свободы Австрии, «Альтернативы для Германии», «Единой России» и еще более 15 партий Европы, сообщает ЛДП ВКонтакте.Национальный фронт Франции — националистическая партия, которую возглавляет. Партия имеет 8 мест в парламенте из 577. Это популистская партия, которая набирает голоса благодаря выступлениям против мигрантов. Марин Лё Пен во время крымских событий 2014 года назвала. Эта партия много критикует Евросоюз.Австрийская партия свободы также считается популистской и ультраправой. И эта партия также достигает успеха, прежде всего, ведением агитации против мигрантов. В годы, когда партией руководил радикальныйАПС набирала до 27% голосов на парламентских выборах. Хайдера в Австрии называлиПри этом Австрийская партия свободы демонстрирует стабильно высокие результаты на выборах. Партия евроскептична. В конце 2016 года она заключила соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией» Путина.«Альтернатива для Германии» — евроскептичная партия, ставшая третьей на последних выборах в немецкий парламент. Особую популярность партия имеет в бывшей ГДР. «Альтернатива» настаивает на выходе Германии из зоны евро. Хотя даже они не выступают за роспуск Евросоюза, считая его полезным для страны. Канцлер Германиивыражала сожаление, что «Альтернатива» могла перетянуть на свою сторону большое число избирателей с консервативными или неопредившимися взглядами.Мы спросили у заместителя председателя ЛДП, почему его партия собирает в Минске европейских националистов.— сказал Гайдукевич.Пока точно неизвестно, когда состоится этот Конгресс. Предполагается, что во второй половине текущего года.