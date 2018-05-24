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В Туркменистане облава на людей, у которых в туалете газеты с президентом

25.05.2018 18:30 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Туркменские правоохранители ищут «нарушителей», которые из-за дороговизны туалетной бумаги используют газеты с изображением президента Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает российская «Новая газета».

В городе Гумдаг на западе страны с прошлой недели участковые инспекторы обязаны обходить туалеты в частных подворьях. Помимо домов должны обходить свалки, чтобы искать испачканные куски газет.

«Найти их несложно: на каждой газете написан номер дома подписчика. Тут штука какая: туалетная бумага в Туркменистане дорогая, а на газеты заставляют подписываться каждую семью. И не попасть — во всех смыслах — на Бердымухамедова очень сложно: он реально на каждой обложке главной ежедневной газеты страны «Нейтральный Туркменистан», — рассказывает автор статьи.

Автор говорит, что если после первого раза человека поймают с газетой снова — ему грозит увольнение с работы.

По информации издания, в Туркменистане сейчас продовольственный кризис и практически нет наличных денег. Наблюдатели отмечают сильнейший дефицит любых товаров.

 
 
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В городе Гумдаг на западе страны с прошлой недели участковые инспекторы обязаны обходить туалеты в частных подворьях.
 
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