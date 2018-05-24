В Туркменистане облава на людей, у которых в туалете газеты с президентом

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«Новая газета»

В городе Гумдаг на западе страны с прошлой недели участковые инспекторы обязаны обходить туалеты в частных подворьях. Помимо домов должны обходить свалки, чтобы искать испачканные куски газет.— рассказывает автор статьи.Автор говорит, что если после первого раза человека поймают с газетой снова — ему грозит увольнение с работы.По информации издания, в Туркменистане сейчас продовольственный кризис и практически нет наличных денег. Наблюдатели отмечают сильнейший дефицит любых товаров.