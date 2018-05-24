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Путин отверг заявления, что "Боинг" на востоке Украины был сбит российской ракетой

25.05.2018 18:27 — Разное | Интерфакс  
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Малайзийский "Боинг" над Донбассом был сбит не российской ракетой, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нет, конечно. Конечно, нет", - сказал В.Путин в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018), отвечая на уточняющий вопрос ведущего, не была ли российской ракета, которой был сбит самолет на востоке Украины летом 2014 года.

Президент РФ еще раз подчеркнул, что в расследовании этой катастрофы нет ничего, чтобы могло бы внушать доверие.

"Повторяю, там несколько версий, в том числе и версия ракеты украинской армии, и самолета, и т.д. Но нет ничего, что внушало бы нам доверие в качестве окончательных выводов. И не будет такого без нашего полноценного участия в работе расследования", - заявил В.Путин.

В минувший четверг международная группа следователей заявила, что выпущенная по гражданскому "Боингу" над Донецкой областью в июле 2014 года ракета была из воинской части из Курска.

Со своей стороны российские военные заявили, что Москва представила доказательства того, что гражданский "Боинг" был сбит украинскими расчетами.

"В рамках взаимодействия с голландскими правоохранительными органами российской стороной были предоставлены исчерпывающие доказательства, подтвержденные, в том числе, натурными испытаниями, однозначно указывающие на причастность именно украинских расчетов ЗРК "Бук" к уничтожению в небе Украины пассажирского "Боинга" из Нидерландов", - заявили Минобороны РФ.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 чел. Все они погибли.

 
 
 
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Малайзийский "Боинг" над Донбассом был сбит не российской ракетой, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нет, конечно. Конечно, нет", - сказал В.Путин в пятницу на...
 
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