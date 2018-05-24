Налоговый маневр в нефтяном секторе РФ может быть завершен к 2024 году

Минэнерго РФ надеется продолжить в правительстве дискуссию о сроках завершения налогового маневра и мерах поддержки нефтепереработки, заявил журналистам глава Минэнерго Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).

Газета "Ведомости" написала, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству завершить налоговый маневр (обнуление пошлины на нефть и повышение НДПИ) до 2024 года. Эти сроки поддерживал Минфин. Между тем ранее Минэнерго отмечало, что такой срок является преждевременным.

"Надеюсь, что мы еще сможем дообсудить с коллегами этот вопрос", - сказал А.Новак.

Как сообщалось, для Беларуси налоговый маневр в нефтяном секторе России означает переход на импорт нефти по мировым ценам, что радикально снизит маржинальность нефтепереработки. Беларусь традиционно импортирует российскую нефть по ценам, которые не включают экспортные пошлины, а экспортирует нефтепродукты по мировым ценам, зачисляя вывозные пошлины в белорусский бюджет.

Вице-премьер Владимир Семашко в апреле заявил, что Беларусь после завершения налогового маневра в РФ будет вынуждена закупать нефть в других странах, в том числе в Иране.

Также планы РФ по налоговому маневру подталкивают белорусские НПЗ к ускоренной и масштабной модернизации, которую планируется завершить в ноябре 2019 года. Общий объем инвестиций в нефтепереработку оценивается в $3,4 млрд. К середине 2020 года прогнозируется выход НПЗ на проектную мощность - ОАО "Нафтан" и ОАО "Мозырский НПЗ" после модернизации будут иметь мощности по переработке по 12 млн тонн нефти год. Глубина переработки составит не ниже 90%, выход светлых продуктов - не ниже 70%.