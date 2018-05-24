26 мая стартует девятый тур чемпионата Беларуси по футболу. В Минске «горожане» сыграют против «Торпедо».



БАТЭ — чемпион? Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

БАТЭ не устает побеждать и обновлять клубные рекорды. Обыграв в прошлом туре минское «Динамо» , борисовчане добыли восемь подряд побед на старте. Пал предыдущий рекорд — семь побед, который случился в далеком 2009 году. Тогда БАТЭ руководил Виктор Гончаренко.

Только мозырский МПКЦ в седом 1996 году выдавал аналогичный старт. В этом туре БАТЭ может приблизиться к рекорду минского «Динамо», которое в чемпионате 1995 года побеждало в десяти матчах кряду.

У Олега Дулуба пока нет трофея, но зато есть первый рекорд. Нынешний наставник борисовчан является единственным тренером высшей лиги, который с момента дебюта у руля новой команды выиграл восемь матчей с начала сезона.

28 мая «Ислочь» попробует в «Борисов-Арене» огорчить чемпиона. Игра начнется в 18.45. Столичное «Динамо» поедет играть в Смолевичи и любоваться живописными видами, которые открываются со стадиона. Брестское «Динамо» примет «Днепр», а «Шахтер» сыграет против «Гомеля».

В первый день девятого тура пройдет один матч.

ФК «Минск» — «Торпедо» (Минск). 17.30

27 мая пройдут три игры.

ФК «Смолевичи» — «Динамо» (Минск). 16.00

«Шахтер» — ФК «Гомель». 18.00

«Луч» — ФК «Городея». 19.45

28 мая тур продолжится двумя встречами.

БАТЭ — «Ислочь». 18.45

«Неман» — «Торпедо-БелАЗ». 20.45

29 мая девятый тур завершится играми в Витебске и Бресте.

ФК «Витебск» — ФК «Слуцк». 18.45

«Динамо» (Брест) — «Днепр». 20.45

Положение в чемпионате перед 9-м туром: