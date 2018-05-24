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БАТЭ - чемпион, или Есть ли жизнь после "класико"? Анонс 9 тура ЧБ по футболу

25.05.2018 20:00 — Разное | Tut.by  
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26 мая стартует девятый тур чемпионата Беларуси по футболу. В Минске «горожане» сыграют против «Торпедо».


БАТЭ — чемпион? Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

БАТЭ не устает побеждать и обновлять клубные рекорды. Обыграв в прошлом туре минское «Динамо», борисовчане добыли восемь подряд побед на старте. Пал предыдущий рекорд — семь побед, который случился в далеком 2009 году. Тогда БАТЭ руководил Виктор Гончаренко.

Только мозырский МПКЦ в седом 1996 году выдавал аналогичный старт. В этом туре БАТЭ может приблизиться к рекорду минского «Динамо», которое в чемпионате 1995 года побеждало в десяти матчах кряду.

У Олега Дулуба пока нет трофея, но зато есть первый рекорд. Нынешний наставник борисовчан является единственным тренером высшей лиги, который с момента дебюта у руля новой команды выиграл восемь матчей с начала сезона.

28 мая «Ислочь» попробует в «Борисов-Арене» огорчить чемпиона. Игра начнется в 18.45. Столичное «Динамо» поедет играть в Смолевичи и любоваться живописными видами, которые открываются со стадиона. Брестское «Динамо» примет «Днепр», а «Шахтер» сыграет против «Гомеля».

В первый день девятого тура пройдет один матч.

ФК «Минск» — «Торпедо» (Минск). 17.30

27 мая пройдут три игры.

ФК «Смолевичи» — «Динамо» (Минск). 16.00

«Шахтер» — ФК «Гомель». 18.00

«Луч» — ФК «Городея». 19.45

28 мая тур продолжится двумя встречами.

БАТЭ — «Ислочь». 18.45

«Неман» — «Торпедо-БелАЗ». 20.45

29 мая девятый тур завершится играми в Витебске и Бресте.

ФК «Витебск» — ФК «Слуцк». 18.45

«Динамо» (Брест) — «Днепр». 20.45

Положение в чемпионате перед 9-м туром:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 БАТЭ 8 8 0 0 13 1 24
2 Динамо (Минск) 8 5 2 1 11 4 17
3 ФК Слуцк 8 4 3 1 10 5 15
4 Неман 8 4 3 1 8 5 15
5 ФК Витебск 8 4 2 2 10 7 14
6 Шахтер 8 3 3 2 7 4 12
7 Торпедо-БелАЗ 8 3 3 2 7 6 12
8 Динамо (Брест) 8 2 4 2 11 12 10
9 Днепр 8 2 3 3 5 7 9
10 Ислочь 8 1 5 2 5 8 8
11 Луч 8 2 2 4 6 11 8
12 ФК Смолевичи 8 1 4 3 6 8 7
13 Торпедо (Минск) 8 1 3 4 2 6 6
14 ФК Гомель 8 0 4 4 2 7 4
15 ФК Минск 8 0 4 4 5 11 4
16 ФК Городея 8 0 3 5 2 8 3
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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БАТЭ не устает побеждать и обновлять клубные рекорды.
 
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