|
БАТЭ - чемпион, или Есть ли жизнь после "класико"? Анонс 9 тура ЧБ по футболу
26 мая стартует девятый тур чемпионата Беларуси по футболу. В Минске «горожане» сыграют против «Торпедо».
БАТЭ не устает побеждать и обновлять клубные рекорды. Обыграв в прошлом туре
Только мозырский МПКЦ в седом 1996 году выдавал аналогичный старт. В этом туре БАТЭ может приблизиться к рекорду минского «Динамо», которое в чемпионате 1995 года побеждало в десяти матчах кряду.
У Олега Дулуба пока нет трофея, но зато есть первый рекорд. Нынешний наставник борисовчан является единственным тренером высшей лиги, который с момента дебюта у руля новой команды выиграл восемь матчей с начала сезона.
28 мая «Ислочь» попробует в «Борисов-Арене» огорчить чемпиона. Игра начнется в 18.45. Столичное «Динамо» поедет играть в Смолевичи и любоваться живописными видами, которые открываются со стадиона. Брестское «Динамо» примет «Днепр», а «Шахтер» сыграет против «Гомеля».
В первый день девятого тура пройдет один матч.
ФК «Минск» — «Торпедо» (Минск). 17.30
27 мая пройдут три игры.
ФК «Смолевичи» — «Динамо» (Минск). 16.00
«Шахтер» — ФК «Гомель». 18.00
«Луч» — ФК «Городея». 19.45
28 мая тур продолжится двумя встречами.
БАТЭ — «Ислочь». 18.45
«Неман» — «Торпедо-БелАЗ». 20.45
29 мая девятый тур завершится играми в Витебске и Бресте.
ФК «Витебск» — ФК «Слуцк». 18.45
«Динамо» (Брест) — «Днепр». 20.45
Положение в чемпионате перед 9-м туром:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БАТЭ не устает побеждать и обновлять клубные рекорды.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)