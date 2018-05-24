​Подросток еле остался жив, спрыгнув за упавшим мобильником на пути в минском метро

Подросток едва не погиб в минском метро, спрыгнув с платформы на пути за упавшим мобильником. Об инциденте сообщает сайт Минского метрополитена.

В сообщении говорится, что 24 мая в 15.57 на станции метро «Восток» подросток спрыгнул на пути, куда упал его мобильник. Парня чудом не ударило током от контактного рельса с высоким напряжением.

Ему уже пояснили, что прыгать на пути очень опасно, в связи с происшествием специалисты напоминают: если телефон или какой-то другой предмет упал на пути, нужно сказать об этом работнику станции. Также можно сообщить об этом дежурному с помощью устройства экстренной связи, которое находится на стене в конце любой платформы (нужно нажать кнопку с надписью Info).

Если человек упал на пути, то ни в коем случае нельзя прятаться под край пассажирской платформы, пытаться самостоятельно выбраться. Надо громко звать на помощь.