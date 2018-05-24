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Верховный суд РФ разъяснил, почему не отменил приговор братьям Навальным по делу "Ив Роше"

25.05.2018 20:14 — Разное | Интерфакс  
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Приговор оппозиционеру Алексею Навальному и его брату Олегу по делу "Ив Роше" был оставлен президиумом Верховного суда России без изменений, несмотря на решение Европейского суда (ЕСПЧ), поскольку преступный характер действий может определяться только национальным законом.

"В силу ст. З УК РФ преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только Уголовным кодексом Российской Федерации", - указано в постановлении ВС РФ по делу Навальных, опубликованном на сайте суда.

Как отмечается в документе, нарушения, по мнению Европейского суда, "допущенные в судебном разбирательстве по данному делу, выходят за рамки неправильной правовой квалификации или аналогичной ошибки при применении национального уголовного закона, вследствие чего судопроизводство является "фундаментально" несправедливым".

"Между тем Президиум не усматривает оснований для отмены состоявшихся по настоящему уголовному делу судебных решений в отношении осужденных Навального О.А. и Навального А.А.", - говорится в постановлении.

По настоящему уголовному делу судебное разбирательство проводилось с соблюдением всех необходимых норм УПК, "а также установленного уголовно-процессуальным законом порядка доказывания по уголовным делам, согласно которому, в частности, никакие доказательства не имеют заранее установленной силы и подлежат проверке и оценке с точки зрения относимости, допустимости и достоверности", подчеркнул президиум ВС.

К выводу о виновности осужденных суд первой инстанции пришел, исходя из соответствующих норм законодательства - "на основе состязательности сторон по результатам анализа и оценки исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств", сказано в постановлении.

Как сообщалось, 26 апреля президиум Верховного суда РФ по представлению председателя суда возобновил производство по делу "Ив Роше" в отношении братьев Навальных в связи с решением ЕСПЧ, однако оставил приговор без изменений.

Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 года признал Алексея и Олега Навальных виновными в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном и крупном размере (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ, ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, которая утратила силу) и легализации денежных средств, полученных преступных путем (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).

Суд и следствие установили, что братья похитили 26,8 млн рублей у компании "Ив Роше" и 4,5 млн рублей у "Многопрофильной процессинговой компании" (МПК) через предприятие "Главное подписное агентство" ("Главподписка").

В результате судья Елена Коробченко приговорила А.Навального к 3,5 годам условно и 5 годам испытательного срока, его брата Олега - к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

В октябре 2017 года ЕСПЧ по заявлению Навальных признал нарушение в их отношении ст. 6 Европейской конвенции по правам человека (право на справедливое судебное разбирательство) и п. 1 ст. 7 Конвенции (никто не может быть осужден за совершение какого-либо деяния или за бездействие, которое согласно действовавшему в момент его совершения национальному или международному праву не являлось уголовным преступлением) и присудил им компенсацию более чем в 80 тыс. евро.

В начале марта 2018 года решение Страсбургского суда вступило в законную силу, в связи с чем Навальные обратились в ВС РФ с ходатайствами о возобновлении производства по делу.

 
 
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Приговор оппозиционеру Алексею Навальному и его брату Олегу по делу "Ив Роше" был оставлен президиумом Верховного суда России без изменений, несмотря на решение...
 
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