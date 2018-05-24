500 км на доске. Парень из Любанского района рассказал о своём путешествии на логнборде





Парень из деревни Коммуна Любанского района зарабатывает на фотостоках и ведёт свой блог на YouTube. Недавно он научился кататься на логнборде и отправился на нём в путешествие по Беларуси. Домой 29-летний Стас Вулканов возвращался через Слуцк, где и состоялась наша встреча.

Простой, непосредственный и энергичный молодой человек рассказал сайту SlutskGorod о своём приключении.

— Я родом из Сибири, наверное оттуда пошли какие-то жёсткие хардкорные нотки у меня, — делится Стас. — Поездка в Беловежскую пущу на лонге тоже не была спонтанным решением, эта жажда приключений во мне давно сидела: я где-то выбирался, путешествовал, летал в другую страну, часто выходил с ночёвкой в походы, там звёзды фотографировал.

В какой-то момент пришла в голову идея, которую захотелось исполнить. Так получилось, что в этой идее был лонгоборд, была пуща - и это всё сошлось в единый план. И тогда я понял, что хочу это сделать.

До этого Стас совсем не занимался лонгбордингом, поэтому месяц перед стартом он уделил интенсивной подготовке: много катался на разные дистанции, бегал, укреплял связки и развивал выносливость.