​Кошка узнала о своей беременности: её реакция стала хитом в Интернете

Весёлая реакция кошки, узнавшей о своей беременности, стала настоящим хитом в Сети.

Кошке по кличке Улла всего год, живёт она в Гренландии, а нашли её на улице. Животное доставили в приют, сотрудники которого впоследствии заметили, что она толстеет очень быстро.

Кошку отвезли к ветеринару, там и выяснилось, что она беременна.

Весёлыми фотографиями кошки во время УЗИ сотрудники приюта поделились в соцсетях, фото «лайкнули» более чем 90 тыс. пользователей.

Улла, когда узнала, что ждёт котят, была немного удивлена, судя по фото. На снимке кошка сначала смотрит на сонограмму, а затем поворачивается к камере с видом полного шока на её мордочке. Добавим, четверо или пятеро котят появятся у неё через несколько недель.