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В некоторых общежитиях Могилёвской области уменьшается размер платы за проживание

25.05.2018 21:06 — Разное | ОНТ  
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Как всё-таки будет начисляться плата за общежитие? «Наши новости» уже рассказывали, что в квитанциях в Могилёвской области за март появился новый платёж – за пользование жилым помещением. В некоторых случаях проживание в общежитии стало обходиться чуть ли не в два раза дороже. Нововведение вызвало массовые жалобы во всех регионах республики. Но вот уже за апрель суммы в «жировках» в некоторых общежитиях Могилёвской области стали меньше, а в некоторых – остались на прежнем уровне. 

Мартовская квитанция за проживание в общежитии молодую семью Капитоновых не обрадовала. Они и так платят больше 150 рублей: в общежитиях сумма зависит от количества проживающих. А тут появилась новая статья расходов – плата за пользование жилым помещением. Решение о введении такого платежа принял Могилёвский облисполком. Но уже за апрель семья заплатила меньше. А это уже решение «Белшины». Супруги там работают и живут в общежитии предприятия.

Возможность собственника применять понижающий коэффициент при начислении платы за общежитие прописано в новом решении облисполкома. На бобруйском предприятии посчитали, что такая финансовая поддержка работников им по карману.

Светлана Колпакова, начальник жилищно-эксплуатационного управления предприятия «Белшина»: «Администрация и профсоюзный комитет «Белшины» приняли совместное решение о том, что при определении платы за пользование жилым помещением для работников общества и пенсионеров, проживающих в наших общежитиях, будет установлен корректирующий коэффициент 0,4».

То есть платёж уменьшился более чем наполовину. У Елены Киргизовой – с 70 почти до 30 рублей. Женщина скоро пойдёт на пенсию. И для её кошелька такая экономия весомая. К тому же, плату за пользование жилым помещением направят на улучшение условий.

Что касается общежитий, находящихся на обслуживании коммунальщиков (а их в Могилёвской области более 350), возможность применить понижающий коэффициент ещё рассматривается. Если бобруйское предприятие будет покрывать расходы на содержание своих общежитий за счёт прибыли, то в ЖКХ обслуживание этой категории жилфонда – убыточная статья.

Андрей Шулейко, первый заместитель начальника управления ЖКХ Могилёвского облисполкома: «Сегодня финансирование этих общежитий идёт за счёт хозяйственной деятельности предприятий ЖКХ и наносит им прямой ущерб, крупные убытки. Будет индивидуальный подход к каждому общежитию».

С другой стороны, спрос на временное проживание был, есть и будет. Эксперты иногда приравнивают общежития к гостиницам, пусть и с более скромными условиями. И живут здесь иногда десятилетиями. Как любым другим предприятием, таким жилищным фондом нужно уметь правильно управлять.

Платёж за пользование жилым помещением госжилфонда, к которому относятся и общежития, был прописан в Жилищном кодексе ещё в 2013 году, а взымать стали только в этом. И до сих пор не пришли к единому мнению: как соблюсти интересы и собственника, и нанимателя. И какова реальная – экономически обоснованная – стоимость проживания в общежитии? 

 
 
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Как будет начисляться плата за общежитие? «Наши новости» уже рассказывали, что в квитанциях в Могилёвской области за март появился новый платёж – за пользование...
 
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