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Белорусская «Минчанка» войдет в состав российской лиги по волейболу
25.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Белорусский волейбольный клуб «Минчанка» и клуб «Локомотив» из Калининградской области включили в состав женской российской суперлиги на сезон-2018/19, сообщили
Такое решение было принято на заседании президиума ВФВ в пятницу, 25 мая.
«В женском чемпионате России добавляются две команды – «Минчанка» и «Локомотив». То есть в чемпионате России будут принимать участие 12 клубов», – сказал президент ВФВ Станислав Шевченко.
Белорусский клуб «Минчанка» в сезоне-2017/18 стал чемпионом республики и вышел в финал Кубка Европейской конфедерации волейбола.
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Белорусская «Минчанка» и калининградский «Локомотив» включили в состав женской российской суперлиги на сезон-2018/19.
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