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Минские магазины на выходных будут продавать товары со скидками до 60 %
Новости Беларуси. Минские универмаги на выходных устроят единый день скидок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В некоторых магазинах купить товары можно будет на 60 % дешевле, в крупнейших торговых центрах – на 20 %.
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Новости Беларуси. Минские универмаги на выходных устроят единый день скидок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых магазинах купить товары...
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