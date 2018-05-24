Банковские карты могут работать с перебоями ночью 26 мая

Новости Беларуси. Ночью 26 мая не будут работать платежные карточки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Банковский процессинговый центр с 03.00 до 05.00 будет проводить технологические работы на комплексе обработки авторизационных запросов в режиме реального времени для обеспечения выполнения требований международных платежных систем.

Возможны перерывы в пунктах выдачи наличных, ожидаются перебои в работе устройств самообслуживания и банкоматов.



