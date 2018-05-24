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Банковские карты могут работать с перебоями ночью 26 мая
Новости Беларуси. Ночью 26 мая не будут работать платежные карточки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Банковский процессинговый центр с 03.00 до 05.00 будет проводить технологические работы на комплексе обработки авторизационных запросов в режиме реального времени для обеспечения выполнения требований международных платежных систем.
Возможны перерывы в пунктах выдачи наличных, ожидаются перебои в работе устройств самообслуживания и банкоматов.
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Новости Беларуси. Ночью 26 мая не будут работать платежные карточки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Банковский процессинговый центр с 03.00 до 05.00 будет...
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