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Счётчики воды с дистанционным съёмом показаний начали устанавливать в Минске
Новости Беларуси. В Минске начали оснащать первые дома счетчиками воды с дистанционным съемом показаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока тестируются приборы группового учета. Это своего рода эксперимент.
В нем участвуют мобильные операторы. Через интернет-каналы информация с приборов учета передается на диспетчерский пункт.
Об экономическом эффекте говорить еще рано. Но очевидный плюс уже хотя бы в том, что отпадет необходимость сотрудникам выезжать по адресам, чтобы фиксировать показания. А это экономия ресурсов и средств.
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Новости Беларуси. В Минске начали оснащать первые дома счетчиками воды с дистанционным съемом показаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока...
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