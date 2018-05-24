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«Травмы очень серьёзные». Врачи о состоянии 4-летнего мальчика, выпавшего из окна многоэтажки в Гродно
Новости Беларуси. В Гродно из окна многоэтажки выпал четырехлетний ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Женщина с двумя маленькими детьми пришла в гости к знакомым. Пока взрослые отдыхали, дети оказались предоставлены сами себе.
Тревогу забил сосед, который случайно обнаружил окровавленного, но живого мальчика у себя под окном.
Юрий Поляков до сих пор приходит в себя после такого шока. Как обычно вечером, сидел в кресле, смотрел телевизор. Услышал странный звук, похожий на писк котенка. Открыл окно и остолбенел. Тут же начал звать на помощь, общими усилиями с соседями вызвали скорую.
Юрий Поляков, житель Гродно:
Мальчику только на этой неделе исполнилось 4 года. Можно только гадать, что привлекло его внимание в окне третьего этажа.
Галина Буро, СТВ:
Валентина Калимулина, житель Гродно:
Ярослав Василевский, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:
Мальчика с тяжелыми травмами головы доставили в реанимацию. Врачи продолжают бороться за его жизнь. Мать состоянием своего ребенка до сих пор не интересовалась, отец и вовсе на принудительном лечении в ЛТП.
Александр Клочко, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Гродненской областной детской клинической больницы:
В 2018 году в стране это уже не первый случай выпадения ребенка из окна. И практика прошлых лет показывает: летом из-за жары риск подобных трагедий возрастает.
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«Травмы очень серьёзные». Врачи о состоянии 4-летнего мальчика, выпавшего из окна многоэтажки в Гродно
Новости Беларуси. В Гродно из окна многоэтажки выпал четырехлетний ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Женщина с двумя маленькими детьми пришла...
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