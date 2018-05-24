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Взорван аварийный пролёт моста через Припять. Как это было и что будет дальше – репортаж СТВ
Новости Беларуси. В пятницу утром 25 мая поставлена громкая точка в первом этапе реконструкции аварийного моста в Житковичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Взрывотехникам МЧС понадобилось почти две тонны тротила для того, чтобы ювелирно обрушить на землю 200-метровый аварийный пролет переправы. Операцию называют уникальной для всего постсоветского пространства. Такие объекты до нас еще никто не взрывал. Подробности у нашего корреспондента Александра Добрияна.
О том, что мост нужно взрывать, заговорили уже в первые дни после аварии. Другого способа демонтировать 84-метровые железобетонные пролеты просто не было. Операцию тщательно готовили несколько месяцев. Только на закладку сотен килограммов тротила у взрывотехников МЧС ушло целых пять дней.
Когда пыль от взрыва осела, стало ясно: уникальная операция проведена с ювелирной точностью.
Александр Добриян, СТВ:
Всё было продумано до мелочей: заранее Припять повернули в старое русло, реку под аварийным мостом пересыпали и превратили территорию в технологическую площадку. Убрать с нее пусть и колоссальный объем строительного мусора теперь не составит труда обычными экскаваторами.
Удачный взрыв – это не просто быстрый, но и относительно дешевый метод демонтажа. Дорожники и мостостроители сегодня, 25 мая, не скрывали радости: теперь у них есть гарантия того, что проект не выбьется из графика.
Игорь Матвецов, генеральный директор РУП «Гомельавтодор»:
После обследования целостности опор моста начнется их подготовка к возведению на их основе новых металлических пролетов. Металлоконструкции заказали у признанных лидеров отрасли – воронежских мостостроителей. Первые части будущего моста уже доставлены на строительную площадку.
Людмила Соседкова, главный инженер проекта:
Металлоконструкции в мостостроении – это быстро и долговечно, но при этом не очень дешево. Реконструкция житковичского моста обойдется в сумму порядка 40 миллионов рублей. Делать хороший мост и не скупиться в ущерб качеству потребовал от дорожников Александр Лукашенко, посещая объект в конце апреля. Тогда же были установлены и сроки завершения реконструкции: мост должен быть готов к 7 ноября.
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Новости Беларуси. В пятницу утром 25 мая поставлена громкая точка в первом этапе реконструкции аварийного моста в Житковичском районе, сообщили в программе Новости...
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