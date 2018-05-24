Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко провел прием граждан в Островце

Обратившихся на прием в Островце жителей деревни Петрополь волновало отсутствие водопровода на улице Новой. Сергей Ровнейко дал поручение местным властям найти оптимальное проектное решение по прокладке водопровода. Безусловно, решится вопрос не в одночасье, должны быть выделены средства из районного бюджета. Свою лепту по отводу воды к домам готовы внести и местные жители. Районным властям также поручено проверить качество воды, которой сегодня пользуются жители деревни.





Тамара Александровна рассказала о том, что в квартале индивидуальной жилой застройки агрогородка Мали распределены все участки, многие люди уже построились и заселились в дома. Есть здесь газ и электричество. Требует решения вопрос прокладки других коммуникаций, обустройства дорог. Под возведение инженерных сетей необходим отвод земли из государственного лесного фонда.









– Жители Островца обратились с вопросами, которые характерны в этот период для всей области, это вопросы инженерной инфраструктуры, – отметил Сергей Ровнейко. – Активное строительство многоквартирного и индивидуального жилья в свое время было подкреплено финансами. Люди строили дома быстрее, чем подводились коммуникации к микрорайонам жилой застройки. Те, кто начал возводить дома 6-7 лет назад, уже хотят в них вселяться, им нужны вода, электричество, газ. Не везде вопросы с инфраструктурой микрорайонов жилой застройки решены, особенно это касается дорог и водоснабжения.









Как подчеркнул помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области, в государстве правильный подход: под жилье выделяются не высокоплодородные земли, а те, которые нельзя разрабатывать в эффективном сельхозпроизводстве.









– Начиная с прошлого года, выделяются дополнительные средства именно на дорожное строительство. Есть вопросы и по водоснабжению в кварталах индивидуальной жилой застройки, а также в старых районах, и по обеспечению всех населенных пунктов качественной водой. Вопросы обустройства инфраструктуры сейчас выходят на первое место. Задают их и жители Гродно, особенно микрорайонов индивидуальной жилой застройки Гожа, Зарица, Заболоть, Барановичи. И хотя эти проблемы, характерные для всех регионов, вызваны объективными факторами, порой такая ситуация расхолаживает должностных лиц, тогда как многие из них можно решить без привлечения больших денежных средств, – отметил Сергей Ровнейко.









На прием к помощнику Президента Республики Беларусь – инспектору по Гродненской области в Островце пришло немного жителей райцентра. Как считает Сергей Ровнейко, это показатель эффективности работы, которая проводится в регионе. При этом люди получили ответы на свои вопросы.









– Сегодня в стране выстроена четкая система: проводятся приемы, прямые линии, налажен открытый диалог власти с людьми. По большому счету проблема должна решаться в рабочем порядке. Если у человека возник вопрос, он в первую очередь должен обратиться в местный орган власти и по принципу «одного окна» получить ответ на него. Если это вопрос, не требующий отлагательства, должны работать экстренные службы. Перед чиновником республиканского уровня должны ставиться вопросы, которые не могут решиться на районном и даже областном уровнях. При такой многоуровневой системе и поток обращений граждан будет идти вертикально вверх: от более низкого звена власти, где ведется каждодневная работа, до верхнего, где количество обращений должно быть значительно меньше.









