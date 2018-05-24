Белорусская делегация принимает участие в Европейской зелёной неделе

Мосты сотрудничества наводят производители эко-продукции. Делегация из Беларуси участвует в «Европейской зелёной неделе».

Выступления и презентации в основном сосредоточены на внимании к экологическим проектам и технологиям, которые помогают сделать жизнь в городах не только комфортной, но и полезной для здоровья. А это качество воды, переработка мусора, электротранспорт, растения в урбанистической среде и многое другое. Опыт у Европы большой, и она готова им делиться. Несколько эко-проектов уже реализует Брест, и представители мэрии активно готовят к защите новые (уже в масштабе инициативы «Восточного партнёрства»).

После экспертной оценки и защиты лучшие проекты получат европейское финансирование. Только в виде технических грантов на ближайшие три года ЕС выделит Беларуси около 130 миллионов евро.