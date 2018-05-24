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Хотите бросить курить? Назван лучший способ
Американские ученые пришли к выводу, что в борьбе с курением наиболее эффективно денежное вознаграждение. Они провели исследование, в котором приняло участие около шести тысяч человек.
Фото: Fotolia
Добровольцев разделили на группы, в каждой из которых предлагались свои способы избавления от вредной привычки. Как пишет сайт
Лучшие результаты показали участники исследования, которым предложили деньги. Ученые заявили, что традиционные способы избавления от никотиновой зависимости неэффективны. А финансовое вознаграждение может стать самым дешевым и эффективным способом, считают они.
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Американские ученые пришли к выводу, что в борьбе с курением наиболее эффективно денежное вознаграждение. Они провели исследование, в котором приняло участие...
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