Хотите бросить курить? Назван лучший способ

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Добровольцев разделили на группы, в каждой из которых предлагались свои способы избавления от вредной привычки. Как пишет сайт, одних людей информировали о пользе здорового образа жизни, другим предлагали использовать никотиновые пластыри или электронные сигареты. Участником одной из групп пообещали заплатить 600 долларов за отказ от курения в течение шести месяцев.