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Уйдет? Путин пообещал покинуть пост президента

25.05.2018 21:08 — Разное | Партизан  
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"Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции Российской Федерации. В Конституции ясно прописано: не более двух сроков подряд", - заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос одной из участниц Петербургского международного экономического форума, которая напомнила ему о его словах, что он сможет покинуть пост президента в конце срока, сообщает RT.

" И сейчас у меня второй срок. И, как вы помните, я был дважды до этого президентом, а потом покинул пост президента, потому что Конституция не позволяла избираться в третий раз, вот и все. И я намерен придерживаться этого правила в будущем", — сказал Путин.

 
 
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"Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции Российской Федерации. В Конституции ясно прописано: не более двух сроков подряд", - заявил президент РФ...
 
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