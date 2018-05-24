Замахнулись. Российские компании хотят создать свой AliExpress. У них ничего не выйдет

«Ленты.ру». Во второй половине 2017 года Alibaba стремительно ворвалась в десятку самых дорогих компаний мира и прочно там закрепилась. По масштабу экспансии она может сравниться лишь с американской Amazon. На успехи китайской компании обратила внимание и Россия, рассмотрев в ней прибыльную бизнес-модель, которую можно примерить на себя. Почему попытки российского бизнеса скопировать детище Джека Ма обречены на провал — в материале





Вечеринка у Джека дома

История Alibaba началась в 1999 году в квартире главы будущей компании в городе Ханчжоу. Джек Ма и 17 друзей, поддержавших его бизнес-идею, рискнули и начали разработку сайта Alibaba.com, который позволил бы небольшим китайским производителям выйти на интернет-рынок. Ма знал, что в Китае множество товаров производится гораздо дешевле их аналогов в других странах, и хотел использовать индустриальную мощь Китая как конкурентное преимущество. Партнеры собрали стартовый капитал в размере 60 тысяч долларов, и каждый из них получил долю в бизнесе.





В одном из интервью Ма рассказал, почему для названия компании выбрал имя героя восточной сказки: «Однажды я сидел в кофейне в Сан-Франциско и подумал, что Алибаба — это замечательное имя. Ко мне подошла официантка, я спросил ее, знает ли она об Алибабе. Она кивнула. <…> Потом я вышел на улицу и опросил 30 человек: знают ли они Алибабу? Люди из Индии, Германии, Японии и Китая — все они знали это имя». К тому же Алибаба, по мнению Джека Ма, — отличный парень и предприниматель, который помог своей деревне, в то время как компания Alibaba «открывает дверь в пещеру с сокровищами для малого и среднего бизнеса».

На пике доткомов в 2000 году инвестиции в проект нашлись довольно легко.





Деньги дали японский SoftBank, Goldman Sachs и другие инвесторы — общая сумма составила 25 миллионов долларов. В 2000 году Джек Ма попал на обложку журнала Forbes, став первым китайским предпринимателем, добившимся подобного успеха. А к 2002 году его компания перестала быть убыточной — год закончился с чистой прибылью всего в один доллар — но, как бы то ни было, эта смешная сумма означала выход компании на самоокупаемость. На пятый год своего существования Alibaba начала приносить ощутимую прибыль, и Ма инвестировал ее в новый проект TaoBao, ставший в итоге ключевым активом группы.









Крокодил в реке Янцзы

Заработавшая по схеме «потребитель для потребителя» торговая площадка TaoBao стала довольно быстро набирать популярность, однако через какое-то время столкнулась с конкуренцией американского гиганта eBay, уже зарекомендовавшего себя на китайском рынке. Противостояние TaoBao и eBay в итоге вылилось в настоящую войну, завершившуюся поражением американской компании. Задолго до этого Джек Ма произнес пророческую фразу: «eBay — это акула в открытом море. Мы — крокодил в реке Янцзы. В открытом море акула нас съест, но в реке победа останется за нами».





Однако влияние Alibaba распространилось далеко за пределы Янцзы. Компания владеет крупнейшей в мире площадкой для прямых торговых операций Alibaba.com, розничными интернет-магазинами AliExpress, TaoBao и Tmall, сингапурским стартапом в сфере электронной коммерции Lazada, поисковой системой eTao и облачным сервисом Aliyun. Alibaba также создала собственную платежную систему Alipay, развивает бизнес в сфере логистики, интернет-телевидения, социальных сетей и развлечений. Вопреки стереотипам о важности AliExpress, главный рыночный сегмент компании — розница внутри Китая: на нее приходится 74 процента выручки группы.





В конце мая Alibaba отчиталась о результатах четвертого квартала и всего 2018 финансового года, которые превзошли все ожидания аналитиков Уолл-Стрит. Общая выручка в четвертом квартале возросла в годовом выражении на 61 процент, достигнув 9,8 миллиарда долларов. Рост выручки гиганту интернет-коммерции обеспечивает непрерывно растущая численность пользователей его сервисов. По состоянию на конец марта 2018 года число ежегодных активных покупателей, использующих сервисы Alibaba, выросло на 37 миллионов по сравнению с предыдущим кварталом и достигло 552 миллионов, а число активных мобильных пользователей — 617 миллионов.





По некоторым показателям — например, по годовому объему транзакций на своих сайтах — Alibaba обгоняет eBay и Amazon вместе взятых. По рыночной капитализации китайская компания сравнима с Facebook и по состоянию на конец мая занимает шестое место среди мировых технокорпораций. В отчете Brand Finance за 2018 год Alibaba заняла 12 место в списке самых дорогих в мире брендов. Глава компании Джек Ма, по состоянию на 23 мая, занимает 11 место в списке самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index — он богатейший человек не только в Китае, но и во всей Азии.





Король неудач

Но когда-то Ма Юнь (настоящее имя Джека Ма) и мечтать не мог о подобных титулах. Будущий миллионер родился в 1964 году в семье простых музыкантов. Школьные учителя не находили у Ма каких-то особенных талантов. Сам он рассказывал, что основной тест в младшей школе сдал только с третьей попытки, экзамен в средней школе — и вовсе с четвертой, дважды завалил вступительные в колледж. За экзамен по математике он получил лишь один балл из 120 возможных. Ма говорит, что до сих пор совершенно не разбирается в бухгалтерских отчетах. Поняв, что математика — не его конек, юноша с третьего раза поступил учиться на преподавателя английского языка.





По окончании университета Ма остался преподавать, получая всего около 12 долларов жалования. Как-то в беседе с журналистами он назвал этот период жизни лучшим и признал, что богатство не делает его более счастливым. Тем не менее, в 1992 году Ма решил найти источник дохода получше, но получил примерно 30 отказов от потенциальных работодателей. По рассказам китайца, его не взяли на работу даже в сеть ресторанов быстрого питания KFC. Он также вспоминал, что его десять раз не приняли в Гарвард, однако не уточнил, в какой именно период своей жизни он пытался туда поступить.





После ряда неудач Ма организовал свой первый бизнес: открыл небольшое бюро переводов, использовав свой главный козырь — знание английского языка. В 1995 году он отправился в США в качестве переводчика в составе делегации от одной китайской компании и впервые открыл для себя интернет. По одной из популярных версий, первым словом, которое Ма вбил в строчку поисковой системы, было «пиво». Он с удивлением обнаружил, что в результатах поиска не было ни одного китайского бренда. Это, казалось бы, незначительное событие натолкнуло нынешнего главу Alibaba на мысль, что Китай отрезан и от интернета, и от остального мира, что в итоге вылилось в решение основать первую в его родной стране интернет-компанию.





Можем повторить

По мере своего становления и развития Alibaba привлекала к себе все больше внимания. Успехи китайской корпорации по выходу на международные рынки заинтересовали, в частности, российское руководство. Президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию в декабре 2015 года заявил о необходимости создать внутреннюю инфраструктуру электронной торговли, «чтобы российские товары поставлялись через интернет во все страны мира». Минэкономразвития тогда разработало целый проект «русской Alibaba», а намерение оказать помощь государству в реализации замысла выразили не только ключевые игроки российской онлайн-торговли, но и предприниматели, ранее не имевшие отношения к интернет-бизнесу.





Владимир Путин и Джек Ма

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В частности, готовность взять на себя ответственность за реализацию проекта выразил небезызвестный чеченский бизнесмен Руслан Байсаров. Гендиректор Тувинской энергетической промышленной корпорации заявлял, что его онлайн-магазин nthub.ru будет готов к концу 2016 года. Проявившие заинтересованность российские компании-агрегаторы — «Яндекс», Wikimart и «Юлмарт» — подсчитали, что создание платформы с нуля потребует не менее года. О планах разработать торговую площадку для экспорта российских товаров сообщал и глава совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков. Готовность выступить в качестве площадки для экспорта российских товаров выражала даже китайская JD.com, однако ни одно из заявленных предложений не реализовано по сей день.





Другие участники рынка к идее «русской Alibaba» относились скептически, особенно после провального проекта Минпромторга по продвижению российских дизайнеров на AliExpress. За несколько месяцев покупатели сделали всего 24 заказа — китайская площадка объяснила столь плачевный результат неоправданно высокой стоимостью российских товаров и отсутствием в них оригинальности. Сооснователь Wikimart Максим Фалдин выразил мнение, что планы по созданию «русской Alibaba» сродни идее создать Кремниевую долину в Подмосковье или пригласить отдыхающих в Таиланде и на Лазурном Берегу на курорт под Костромой.





Марк Завадский

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывший глава Alibaba в России Марк Завадский — ныне вице-президент Сбербанка — тоже не слишком оптимистично оценивал шансы России повторить успех китайского гиганта. «У России нет четкого имиджа страны, которая производит товары, в отличие от многих других стран. В Китай приходят за доступными товарами самых разных категорий. Италия — это мода, вино. Франция — тоже понятно. У России нет понятного потребительского имиджа, за исключением приевшихся всем ассоциаций с балалайкой, водкой, медведями, икрой и тому подобным вещами», — констатировал он.





Русские не сдаются

Тем не менее от задумки не спешат отказываться до сих пор, несмотря на то что на российском рынке довольно продолжительное время успешно функционируют две торговые площадки Alibaba. Представительство AliExpress в России работает с июня 2015 года, а через два года заработал интернет-магазин Tmall — эта онлайн-площадка специализируется на товарах среднего и более высоких ценовых сегментов.





В конце 2016 года пошли разговоры о планах Сбербанка на основе своих ресурсов и инфраструктуры создать «национальную экосистему» интернет-коммерции по примеру Alibaba. Тогда рассматривались три сценария строительства этой экосистемы. Один из них предполагал реализацию исключительно силами Сбербанка, другой — партнерство с крупной российской интернет-компанией («Яндексом» или Mail.Ru Group) и, наконец, третий подразумевал привлечение в качестве стратегического партнера китайской компании. В начале 2017 года появилась информация, что Сбербанк все-таки решил работать с китайской компанией — ею оказалась, как ни странно, сама Alibaba Group.





Джек Ма был вполне оптимистично настроен относительно сотрудничества с Россией. По его словам, страна могла бы стать востребованным коридором для товаров из Юго-Восточной Азии в Европу. Однако длившиеся почти год переговоры по созданию совместного предприятия (СП) в сфере интернет-торговли провалились. Речь шла, в частности, о совместной торговой платформе в России на базе приложения Сбербанка, но стороны так и не сумели договориться, как именно эта платформа будет работать. В итоге от СП пришлось отказаться, и Сбербанк вернулся к плану «Б».





В декабре 2017 года Сбербанк и «Яндекс» подписали обязывающее соглашение по созданию СП на базе «Яндекс.Маркета», а в начале апреля нынешнего года партнеры получили все разрешительные документы. Масштабный проект оценивают в 60 миллиардов рублей. Правда, теперь из «русской Alibaba» он незаметно переквалифицировался в «российский Amazon». «Мы будем делать национальный маркетплейс на базе «Яндекс.Маркета», который будет продавать в том числе и food. Я думаю, что эта компания станет российским Amazon. Но я знаю еще пять-семь российских компаний, которые хотят стать российским Amazon. Борьба будет интересной, и я с удовольствием буду за этим наблюдать», — прокомментировал первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис. Уже 23 мая компании представили тестовую версию интернет-магазина под названием «Беру», официальный запуск которого запланирован на осень 2018 года. Главная задача на данном этапе — получить максимальную обратную связь в процессе работы над продуктом.





Алишер Усманов

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Главным соперником Сбербанка и «Яндекса» в сфере цифровой экономики станет, как недавно выяснилось, коллаборация «МегаФона», Газпромбанка, «Ростеха» и USM Holdings бизнесмена Алишера Усманова. Совместное предприятие «МФ технологии» (МФТ) на базе Mail.ru Group займется развитием цифровых услуг и реализацией проектов в этой сфере. В рамках нового партнерства Mail.ru Group получит доступ к кредитным ресурсам Газпромбанка и сможет предложить пользователям банковские продукты в цифровом виде.









Если учесть, что крупные бизнесмены во главе с Усмановым до сих пор предпочитали инвестировать в западные технологические компании, новую тенденцию можно оценивать положительно. Однако проблема заключается в жизнеспособности этих цифровых инициатив. Сможет ли Россия войти в пятерку стран по числу исследований и разработок в научно-технологической сфере, как того потребовал Владимир Путин, в условиях все большей изоляции от глобальной экономики — большой вопрос.



