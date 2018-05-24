Вспышки кори в Минском районе нет, вакцин достаточно

Слухи о случае кори в Боровлянах появились 23 мая. Такая информация поступила на горячую линию МЛЫН.BY от одной из местных жительниц. По словам читательницы, ей позвонила врач-педиатр и сообщила, что необходимо срочно сделать прививку от кори ребенку. Связано это с тем, что семья боровлянцев, ребенок которых у нее на участке, посетила родственников в Украине, где их малыш подхватил корь и пролежал там в больнице 5 дней. И теперь непривитые дети находятся в зоне риска.

24 мая стало известно, что в столичной школе, где учатся боровлянские дети, по распоряжению «сверху» в срочном порядке прививают от кори учеников, которые ранее не проходили вакцинацию. Об этом рассказала МЛЫН.BY мама одного из школьников.

По словам женщины, распоряжение получила школьная медсестра и предоставила родителям список учеников, которым необходимо сделать прививку.

Справочно

Корь (лат. morbilli) — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости (индекс контагиозности приближается к 100 %), которое характеризуется высокой температурой (до 40,5°C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.

Путь передачи инфекции — воздушно-капельный, вирус выделяется во внешнюю среду в большом количестве больным человеком со слизью во время кашля, чихания и т. д. Вирус, циркулируя в воздухе, может проникать в соседние помещения и даже в помещения, расположенные на других этажах. Он не устойчив к воздействию внешней среды, поэтому быстро погибает под действием солнечного света и ультрафиолетовых лучей. В помещении, в котором находился больной, опасность заражения корью сохраняется в течение 30 минут.

Источник инфекции — больной корью в любой форме, который заразен для окружающих с последних дней инкубационного периода (последние 2 дня) до 4-го дня высыпаний. С 5-го дня высыпаний больной считается незаразным.

Корью болеют преимущественно дети в возрасте 2—5 лет и значительно реже не переболевшие ранее взрослые.

После перенесенного заболевания развивается стойкий иммунитет, повторное заболевание корью человека, без сопутствующей патологии иммунной системы, сомнительно, хотя и такие случаи описаны.

Насколько эффективно вакцина защищает от кори?

Если человек получил две вакцины, то эффективность около 97–99%, если доза была только одна – уровень эффективности примерно 85–90%.

Как быстро вырабатывается иммунитет после введения вакцины?

Стойкий иммунитет после введения прививки от кори начинает вырабатываться спустя три-четыре недели у взрослых, две-три недели – у детей.

Не вызовет ли вакцина заражения корью?

Прививка не может вызвать развитие заболевания, не приводит к летальному исходу. Но после вакцинации может развиться реакция на прививку: в течение двух недель может быть повышенная или пониженная температура, небольшая сыпь. При склонности к аллергическим реакциям сыпь может появиться в первые часы после прививки. Все неприятные явления проходят в течение нескольких суток. Вакцинный вирус не передается окружающим, заразиться корью от привитого невозможно.

Какие предосторожности предпринять тем, кто выезжает за границу?

Людям, у которых отсутствуют сведения о прививках против кори или имеются сведения только об одной прививке, а также тем, кто не болел корью и не делал ранее прививки, необходимо привиться против кори не позднее чем за месяц до выезда в неблагополучные по кори страны.