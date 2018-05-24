|
Вспышки кори в Минском районе нет, вакцин достаточно
Вспышки кори в Минском районе нет, вакцин достаточно. Тот, кто не привит, может в любой момент обратиться в учреждение здравоохранения и получить прививку. Об этом корреспонденту МЛЫН.BY сообщила заведующая отделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Минского областного ЦГЭ Марина Качкан.
Слухи о случае кори в Боровлянах появились 23 мая. Такая информация поступила на горячую линию МЛЫН.BY от одной из местных жительниц. По словам читательницы, ей позвонила врач-педиатр и сообщила, что необходимо срочно сделать прививку от кори ребенку. Связано это с тем, что семья боровлянцев, ребенок которых у нее на участке, посетила родственников в Украине, где их малыш подхватил корь и пролежал там в больнице 5 дней. И теперь непривитые дети находятся в зоне риска.
Справочно
Корь (лат. morbilli) — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости (индекс контагиозности приближается к 100 %), которое характеризуется высокой температурой (до 40,5°C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.
Источник инфекции — больной корью в любой форме, который заразен для окружающих с последних дней инкубационного периода (последние 2 дня) до 4-го дня высыпаний. С 5-го дня высыпаний больной считается незаразным.
Как быстро вырабатывается иммунитет после введения вакцины?
Не вызовет ли вакцина заражения корью?
Какие предосторожности предпринять тем, кто выезжает за границу?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вспышки кори в Минском районе нет, вакцин достаточно. Тот, кто не привит, может в любой момент обратиться в учреждение здравоохранения и получить прививку. Об этом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)