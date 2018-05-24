Правозащитница Елена Тонкачева получила разрешение на проживание в Беларуси





Елена Тонкачева. Фото: euraradio.fm





«С сегодняшнего дня в течение года я могу постоянно находиться в Беларуси», - сказала она БелаПАН.





Правозащитница уточнила, что, согласно условиям временного проживания, если она находится в Беларуси, то не может более чем на 5 дней отлучаться с места регистрации. На выезды за границу это правило не распространяется. По словам Тонкачевой, получение временного разрешения на проживание является первым шагом на пути получения белорусского гражданства.





Елену Тонкачеву лишили вида на жительство в 2014 году (она - гражданка России, живет в Беларуси 30 лет, с детства) и депортировали на 3 года. Официальный повод - штрафы за превышение скорости. Правозащитное сообщество считает высылку Елены Тонкачевой местью за ее профессиональную деятельность.









Три года высылки Елена провела в Вильнюсе - «ближе к дому», как говорит сама. Она рассчитывала, что белорусские власти пересмотрят свое решение и сократят срок запрета на въезд в страну. Неоднократно обращалась в МВД Беларуси с соответствующей просьбой, но каждый раз получала отказ.



