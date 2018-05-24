В Беларуси скоро появится новый хоккейный клуб

Юные хоккеисты из Орши с НХЛ-овцем Михаилом Грабовским

Формирование клуба уже началось, сообщает Белсат. Предполагается, что «Локомотив» будет выступать в Экстралиге.

Созданием команды занялись после того, как на президентском уровне решили создать клубы в четырех райцентрах (Барановичи, Пинск, Бобруйск и Орша), сообщает пресс-служба Белорусской федерации хоккея.

Ледовый дворец в Орше открыли в конце 2013 года. Его открытие переносили несколько раз, поэтому объект уже начали считать долгостроем.

Последние два сезона на льду Оршанского дворца свои домашние матчи проводил ХК «Арарат» (Ереван), который принимает участие в Открытом чемпионате Беларуси в Высшей лиге.