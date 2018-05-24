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В Беларуси скоро появится новый хоккейный клуб
Новый хоккейный клуб создадут в Орше. Он будет называться «Локомотив».
Юные хоккеисты из Орши с НХЛ-овцем Михаилом Грабовским
Формирование клуба уже началось, сообщает
Последние два сезона на льду Оршанского дворца свои домашние матчи проводил ХК «Арарат» (Ереван), который принимает участие в Открытом чемпионате Беларуси в Высшей лиге.
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Новый хоккейный клуб создадут в Орше. Он будет называться «Локомотив».
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