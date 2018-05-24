Подросток в минском метро спрыгнул за упавшим на пути мобильником

Подросток в минском метро спрыгнул с платформы на пути за упавшим мобильником и чудом остался жив. Такая информация размещена на сайте столичной подземки.

Инцидент произошел 24 мая в 15.57 на станции метро "Восток". Мальчику удалось избежать удара током от контактного рельса с высоким напряжением. Ребенку рассказали о грозившей опасности.

В связи со случившимся специалисты напоминают о выполнении основных правил безопасного поведения в метрополитене, что особенно актуально в преддверии школьных и студенческих каникул. В частности, если мобильный телефон или какой-то другой предмет упал на пути, необходимо обратиться к работнику станции или воспользоваться устройством экстренной связи, которое находится на стене в конце любой платформы, нажать кнопку с надписью Info и сообщить дежурному о произошедшем.

В случае, когда пассажир упал на пути, ему следует привлечь к себе внимание сотрудников метрополитена, милиции, других пассажиров. Ни в коем случае нельзя прятаться под край пассажирской платформы, пытаться самостоятельно выбраться.

Вдоль края платформы проходит контактный рельс под смертельно опасным напряжением. "Если при падении на рельсы вы сохранили возможность двигаться самостоятельно, то, не приближаясь к краю платформы, быстро проследуйте к месту остановки головного вагона поезда. Это даст машинисту возможность вовремя затормозить. Ориентирами послужат черно-белая рейка, укрепленная на пути, а так же зеркало на платформе. Достигнув места, ожидайте работника метрополитена, который выведет вас из тоннеля", - рассказали в метрополитене.

Также пассажиров, которые любят слушать музыку, просят снимать наушники, чтобы не пропустить важные сообщения по громкой связи, касающиеся вопросов безопасности.

Следует соблюдать осторожность и при входе в метро, придерживать закрывающуюся дверь, быть внимательными на лестницах и эскалаторах, смотреть под ноги. Нельзя допускать попадания пальцев рук в дверные зазоры. "Практика показывает, что случаев травматизма происходит достаточно много", - отметили на предприятии. Ни в коем случае нельзя заходить за ограничительную линию у края платформы, а лучше и вовсе не приближаться к ней до полной остановки поезда.

При посадке и высадке из вагона необходимо следить за тем, чтобы нога не попала в зазор между кузовом электропоезда и платформой. "Производите посадку-высадку в вагоны только после полного открытия дверей, не препятствуйте их окрытию-закрытию. Находясь в вагоне, держитесь за поручни, чтобы избежать падения и травмирования, не прислоняйтесь к дверям вагона", - рассказали в метрополитене.

Источник: БЕЛТА.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "