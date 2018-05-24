Беларусь и Китай намерены тесно сотрудничать в научной сфере

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Совместную биржу патентов на изобретения и промышленные образцы намерены создать Беларусь и Китай. Проект обсудили сегодня в Совете Республики – здесь состоялась встреча с главой Китайской Академии наук.

Делегация в Беларуси уже не первый день. За это время обсудили сотрудничество в космической сфере, разработке беспилотников и электромобилей. Вопросом времени называют и создание общей площадки для трансфера интеллектуальной собственности.

Бай Чуньли, президент Китайской академии наук: «У нас есть много сфер для возможного сотрудничества. Например, между нашими двумя академиями есть интерес в космических программах. У нас уже запустили три спутника, в планах – космические станции. Я надеюсь, что наноматериалы и энергетика будут теми направлениями, в которых мы будем взаимодействовать».

Детальный разговор о белорусско-китайских перспективах состоится уже на следующей неделе. В Беларуси с официальным визитом ждут заместителя председателя Китайской Народной Республики Ван Цишаня.