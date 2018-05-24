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В столичном торговом центре открылась благотворительная выставка ​«Любовь действует»

25.05.2018 22:04 — Разное | ОНТ  
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«Любовь действует» – благотворительная выставка с таким названием открылась в галерее «Арт Хаос», расположенной в одном из самых посещаемых торгово-развлекательных центров столицы «Дана Молл». Само место призвано привлечь как можно больше внимания неравнодушных людей, ведь цель – собрать от продажи картин средства для помощи.

Если кого-то нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. Речь и о тех, кто всю жизнь живёт с неизлечимым диагнозом – синдромом Дауна, детским церебральным параличом и другими особенностями развития, и о тех, кому, увы, отведено не много – это пациенты хосписа.

Но есть и сторона материальная. Чтобы благотворительная организация могла работать и создавать особые условия – нужны деньги. Для этого организаторы обратились к искусству. В экспозиции – около 30 работ белорусских художников. Для одних это желание помочь ни на чём не основано, а для кого-то история личная. К примеру, картины Романа Короткина в галерее «Арт Хаос» представила его супруга. 7 лет назад художник умер от онкологического заболевания, но его творчество и сегодня способно спасать людей в самых сложных обстоятельствах.

Привлекать внимание к проекту его создатели начали ещё задолго до открытия выставки. Картины можно было изучить и даже забронировать – в итоге большинство работ уже не продаются. а лишь радуют глаз. Выходит, любовь действительно действует, и, по убеждению директора галереи, проект показывает, что благотворительность во всей стране можно вывести на новый уровень.

Организаторы намеренно не ограничивали сроки проведения выставки, ведь она – не для выгоды, а для результата. В галерее уже задумываются о том, чтобы благие проекты поселились здесь надолго. 

 
 
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​«Любовь действует» – благотворительная выставка с таким названием открылась в галерее «Арт Хаос», расположенной в одном из самых посещаемых...
 
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