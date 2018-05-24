Парень 13 лет спрыгнул с платформы на пути на станции метро "Восток", чтобы поднять упавший мобильный телефон, сообщает пресс-служба Минского метрополитена.

"Мальчику чудом удалось избежать удара током от контактного рельса с высоким напряжением. Одно неловкое движение – и все могло закончиться трагически", - утверждают специалисты.

Вытянув мальчика, сотрудники службы безопасности станции метро "Восток" пригласили едва не пострадавшего подростка к себе для разъяснительной беседы. Выяснилось, что мальчишка даже не предполагал о грозящей ему опасности, не знал как правильно действовать в такой ситуации. Ему просто очень хотелось быстрее заполучить обратно упавший телефон.



"Мальчик совершил абсолютно неправильный поступок, который мог стоить ему жизни", - убеждены сотрудники метрополитена. И на его примере в преддверии летних каникул напоминают другим родителям, детям и любым пользователям метро основные правила безопасности…

Если вы уронили на пути метро мобильный телефон или какой-то другой предмет – ни в коем случае не пытайтесь достать его самостоятельно. Это опасно для жизни. Сразу обратитесь к работнику станции. Если его нет рядом, нужно воспользоваться устройством экстренной связи, которое находится на стене в конце любой платформы. Необходимо нажать кнопку с надписью «INFO» и сообщить дежурному по станции о произошедшем. Дальше обо всем позаботятся работники метро.

При падении на рельсы постарайтесь привлечь к себе внимание сотрудников метрополитена, милиции, других пассажиров. Оказавшись на путях, ни в коем случае нельзя прятаться под край пассажирской платформы и пытаться самостоятельно выбраться с пути. Вдоль края платформы проходит контактный рельс под смертельно опасным напряжением 825 вольт.

Если при падении на рельсы вы сохранили возможность двигаться самостоятельно, то, не приближаясь к краю платформы, быстро проследуйте к месту остановки головного вагона поезда. Это даст машинисту возможность вовремя затормозить. Ориентирами послужат черно-белая рейка, укрепленная на пути, а так же зеркало на платформе. Достигнув места, ожидайте работника метрополитена, который выведет вас из тоннеля.

При входе на платформу снимайте наушники во избежание несчастных случаев. Также можно пропустить очень важное сообщение по громкой связи для всех пассажиров метро, касающееся вопросов безопасности.

Когда вы входите в метро через двери нужно быть предельно внимательным и осторожным. Необходимо придерживать закрывающуюся дверь, чтобы не травмировать идущего сзади вас пассажира. Так же следует учитывать, что впереди идущий человек может не удержать дверь, и вы можете пострадать. Также нельзя допускать попадания пальцев рук в дверные зазоры.

Нужно быть внимательным и осторожным на лестницах. Смотреть под ноги и желательно не бегать. Иначе вы рискуете оступиться, упасть и получить серьезные травмы (переломы, сотрясения, растяжения, ушибы). Практика показывает, что таких случаев травматизма происходит достаточно много.

При прохождении через турникет убедитесь, что после совершения оплаты за проезд загорелась «зеленая стрелка», сопровождаемая характерным звуком. Если вы двинулись на «красный свет» – запросто можете получить травму резко закрывающимися створками.

При пользовании эскалаторами следует быть предельно внимательным и осторожным. Необходимо держаться за поручни во время движения, не бегать и не баловаться. Нельзя допускать попадания одежды, обуви, личных вещей в зазоры между подвижными и неподвижными частями эскалатора. Падение на эскалаторе может повлечь за собой более тяжелые травмы и последствия, чем на обычной стационарной лестнице.

Ни в коем случае нельзя заходить за ограничительную линию у края платформы, а лучше и вовсе не приближаться к ней, до полной остановки поезда. Электропоезд, прибывающий на станцию, может травмировать вас. Кроме того, пассажиры, которые спешат первыми попасть в вагон, могут вас нечаянно толкнуть и произойдет падение на рельсы.

При посадке и высадке из вагона будьте внимательны и осторожны. Следите за тем, чтобы нога не попала в зазор между кузовом электропоезда и платформой. Производите посадку-высадку в вагоны только после полного открытия дверей.

Не препятствуйте окрытию-закрытию дверей вагона. После объявления о закрытии дверей посадка и высадка не допускается. Попытка пройти в вагон или выйти из него через закрывающиеся двери может закончиться зажатием и получением травмы.

Находясь в вагоне, держитесь за поручни, чтобы избежать падения и травмирования. Не прислоняйтесь к дверям вагона.