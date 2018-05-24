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Сезон ураганов начался в Атлантике

25.05.2018 20:52 — Разное | Интерфакс  
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 Субтропический шторм Альберто стал первым в сезоне ураганов в 2018 году, он может принести сильные дожди во Флориду, на побережье Мексиканского залива, Кубу и полуостров Юкатан, сообщает в пятницу американский телеканал "Фокс-ньюс".

Согласно прогнозу американских метереологов, интенсивность сезона в 2018 году будет "средней или немного выше средней".

Сезон ураганов а Атлантике начинается примерно 1 июня длится примерно до 10 ноября, при этом максимальная активность приходится на период с середины августа по конец октября.

Ожидается от 10 до 16 тропических штормов, скорость ветра в которых достигнет не менее 62 километров в час.

 
 
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 Субтропический шторм Альберто стал первым в сезоне ураганов в 2018 году, он может принести сильные дожди во Флориду, на побережье Мексиканского залива, Кубу и...
 
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