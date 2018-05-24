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Макрон против принципа экстерриториальности санкций

25.05.2018 20:50 — Разное | Интерфакс  
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ЕС и, в частности, Франция выступают против принципа экстерриториальности санкций, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Франция и Европа против принципа экстерриториальности (санкций - ИФ). Мы уже пострадали из-за этого в прошлом", - сказал Э.Макрон, отвечая на вопрос о последствиях выхода США из ядерной сделки с Ираном.

Он отметил, что согласен с президентом РФ Владимиром Путиным в том, что в таких условиях сложно сотрудничать.

Французский президент подчеркнул, что считает необходимым защищать французские компании от возможного действия экстерриториальных санкций США, но не в том случае, когда речь идет о влиянии антииранских санкций на их работу в США.

 
 
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ЕС и, в частности, Франция выступают против принципа экстерриториальности санкций, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. "Франция и Европа против принципа...
 
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