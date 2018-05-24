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Колумбия станет 37-м членом ОЭСР

25.05.2018 20:32 — Разное | Интерфакс  
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Страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пригласили Колумбию присоединиться к ним в качестве полноправного члена.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа подпишут соответствующий официальный документ 30 мая в ходе встречи Совета министров ОЭСР, говорится в сообщении организации.

В рамках подготовки 23 комитета ОЭСР провели комплексное исследование Колумбии, которая за последние годы реализовала масштабные реформы, чтобы привести законодательство, нормы и политику в соответствие со стандартами организации, отмечается в пресс-релизе.

"Мы очень рады приветствовать Колумбию в качестве члена ОЭСР", - заявил А.Гурриа.

По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), Колумбия занимает 40-е место в мире по объему ВВП. В этом году рост ее ВВП, как ожидается, может ускориться до 2,7% с 1,8% в 2017 году. Колумбийская экономика лучше справилась с потрясениями после резкого снижения цен на нефть в 2014 году, чем в других нефтедобывающих странах Латинской Америки.

Вместе с тем сохраняются долгосрочные структурные проблемы, включая последствия масштабного развития наркобизнеса. По уровню коррупции Колумбия находится на 96-м месте в мире, по данным Transparency International.

При этом у Колумбии суверенные кредитные рейтинги инвестиционного уровня - предпоследней ступени от Moody's (Baa2) и Fitch (BBB) и последней ступени от S&P (BBB-).

В ближайшие выходные в Колумбии пройдут президентские выборы. По мнению экспертов, победу на них может одержать представитель правых сил Иван Дуке - сторонник жесткой борьбы с коррупцией. Он выступает против мирного соглашения 2016 года с левыми экстремистами, Революционными вооруженными силами Колумбии (ФАРК), которое положило конец многолетней гражданской войне. С 2017 года ФАРК преобразована в политическую партию "Альтернативная революционная сила Колумбии". Согласно договоренностям с властями ей гарантированы не менее 10 мест в парламенте на первые два срока.

Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира. В настоящее время в нее входят 35 наиболее развитых государств: Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Последней из этой группы к ОЭСР присоединилась Латвия - в 2016 году.

В начале мая члены ОЭСР согласились принять Литву в качестве 36-й страны-участницы. Документ о присоединении Литвы к ОЭСР также будет подписан в ходе встречи Совета министров ОЭСР 30-31 мая.

Переговоры о вступлении России были приостановлены решением совета ОЭСР в марте 2014 года. В настоящее время продолжается обсуждение членства Коста-Рики.

 
 
 
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Страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пригласили Колумбию присоединиться к ним в качестве полноправного члена. Президент Колумбии...
 
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