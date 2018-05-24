ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ассанж в ближайшее время может лишиться убежища в эквадорском посольстве в Лондоне - Си-Эн-Эн

25.05.2018 20:27 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Основатель портала Wikileaks Джулиан Ассанж вскоре может лишиться убежища в здании посольства Эквадора в Лондоне, сообщили в пятницу источники американского телеканала Си-Эн-Эн.

Со слов людей, знакомых с ситуацией, сейчас складывается "непривычно плохое" положение для Дж.Ассанжа, и он может покинуть посольство "в ближайшие дни" - по решению Эквадора или по собственному желанию, если эквадорская дипмиссия введет в его отношении чрезмерные ограничения.

Президент Эквадора Ленин Морено, избранный в мае 2017 года, ранее называл ситуацию с Дж.Ассанжем "унаследованной проблемой".

Если Дж.Ассанж покинет здание посольства Эквадора в Лондоне, его, вероятно, ждет арест и экстрадиция в США, где он находится в розыске за разглашение секретной информации.

Со слов Дж.Ассанжа и его адвокатов, основатель Wikileaks провел "в заключении" в посольстве 2720 суток, 53 дня из которых - в полнейшей изоляции от внешнего мира. Его адвокаты настаивают также, что Дж.Ассанж не совершал ничего незаконного или предосудительного и "просто публиковал полученные материалы, как это делают обычные СМИ".

Дж.Ассанж укрывается в здании посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основатель портала Wikileaks Джулиан Ассанж вскоре может лишиться убежища в здании посольства Эквадора в Лондоне, сообщили в пятницу источники американского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Coca-Cola повысила динамику роста инвестиций в РФ в 2018г. в связи с проведением ЧМ-2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика