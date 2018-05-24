Coca-Cola повысила динамику роста инвестиций в РФ в 2018г. в связи с проведением ЧМ-2018

Coca-Cola HBC Россия повысила динамику роста инвестиций в РФ в этом году в связи с проведением Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 , сообщил "Интерфаксу" генеральный директор компании в России Стефаноc Вафеидис в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).

"В этом году мы несколько нарастили темпы инвестиций, причина - Чемпионат мира по футболу", - сказал он.

По его словам, в первую очередь это были инвестиции в модернизацию и расширение производственных мощностей, а также в активы на рынке. "Мы обеспечим безалкогольными напитками более 3,5 млн посетителей 12 стадионов и 4,5 млн гостей фестиваля болельщиков FIFA во всех 11 городах-организаторах. Мы также установим на площадках и мероприятиях Чемпионата мира современное холодильное оборудование", - заявил он.

С.Вафеидис напомнил, что за время работы в РФ (по 2016 год) инвестиции системы Coca-Cola в российскую экономику составили $5,7 млрд. В 2017 году динамика роста сохранилась.

Он также сообщил, что если в первом квартале продажи компании в РФ "были на ровном уровне", то в этом квартале наблюдается определённый рост. "Результаты полностью соответствуют нашим первоначальным прогнозам. Прежде всего, этому способствует общий рост рынка, и мы являемся одним из драйверов этого роста, поддерживая Чемпионат мира по футболу и проводя крупную компанию по активации наших потребителей, - сказал С.Вафеидис.- И второе - этот рост обусловлен успешным запуском и выводом на рынок новых продуктов".

По его словам, речь идёт о напитках "Fanta груша", "Sprite арбуз-огурец"", новые вкусы сока "Добрый. Уголки России".

Как отметил С.Вафеидис, российский потребитель очень требователен. "Ему нужны инновации. Более того, он хочет попробовать эти инновации на вкус раньше всего остального мира - и чтобы цена на инновационные продукты была конкурентоспособной, и чтобы эти инновации относились к хорошо известному бренду. И именно это мы и будем предлагать нашим потребителям", - сказал он.

По словам С.Вафеидиса, привычки и предпочтения потребителей постоянно меняются, поскольку появляется все больше поводов для потребления безалкогольных напитков. "Потребление всегда идёт за изменениями в стиле жизни человека. Чаще всего безалкогольные напитки употребляются во время, которое мы называем "временем, проведённым у экрана", - сказал он. - И если несколько лет назад мы могли сказать, что время, проведённое у экрана, относится к телесмотрению, то теперь оно включает в себя и время, проведённое у компьютера, в интернете и тд". Сюда же добавляется и время, проведённое в отелях, ресторанах, кафе.

С. Вафеидис также обратил внимание на изменение потребностей людей. "Потребители все больше задумываются о здоровом образе жизни и поэтому начинают требовать напитки с пониженным содержанием сахара. Неслучайно наша Cocа-Cola Zero с нулевым содержанием сахара становится все более популярным напитком в России", - отметил он.

Говоря о перспективах работы в России, С.Вафеидис сообщил, что у компании долгосрочные планы. "Для текущего портфеля продукции наша инфраструктура представляется нам достаточной. Но мы всегда осуществляем инвестиции заблаговременно, подготавливаясь таким образом к будущему росту, - сказал он. - Поскольку мы ожидаем дальнейшего роста рынка в России, совершенно очевидно, что мы будем продолжать инвестировать в повышение емкости производственных мощностей".

С.Вафеидис констатировал, что в 2015-2017 годах российский рынок безалкогольных напитков демонстрировал небольшой спад. "Но в первом квартале 2018 года на рынке появились совершенно очевидные признаки роста. Мы тщательно отслеживаем эти изменения, они вселяют в нас оптимизм относительно того, что рост продолжится и во втором, и в третьем кварталах", - заключил он.

В России Coca-Cola HBC принадлежат заводы по производству безалкогольных напитков и соков в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.