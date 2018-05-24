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«Содержательный разговор по очень острым темам». Форум «Минский диалог» завершил свою работу 25 мая

25.05.2018 21:47 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В столице Беларуси завершил работу форум «Минский диалог», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конференция собрала около полусотни экспертов из разных стран – от США до Китая.

«Содержательный разговор по очень острым темам». Форум «Минский диалог» завершил свою работу 25 мая

25 мая переговоры прошли под знаком большой экономики. Впрочем, обсудить удалось десятки важнейших для Восточной Европы вопросов: от нелегальной торговли людьми до вооруженных конфликтов и кибертерроризма.

Каких решений удалось достичь в этот раз и какую судьбу Восточной Европе предрекают эксперты, узнавала Ольга Коршун.

На «Минском диалоге» буквально марафон переговоров. Даже кофе-пауза не повод сворачивать дискуссии. США, Китай, Россия, представители НАТО, ОБСЕ и ОДКБ. В таком составе обсудили десятки жизненно важных вопросов – от нелегальной торговли людьми до вооруженных конфликтов и кибертерроризма. 

«Содержательный разговор по очень острым темам». Форум «Минский диалог» завершил свою работу 25 мая

Ольга Коршун, СТВ:
Сегодня на «Минском диалоге» много говорили об экономической безопасности. Санкции, торговые барьеры и ограничения, отсутствие связи между организациями – всё это тормозит развитие региона, а главное, бьет по карману простых европейцев. И пока мы не научимся договариваться и ставить взаимную выгоду выше политических амбиций, всем в прямом смысле придется за это платить.

Вместо санкций и взаимных угроз эксперты предлагают объединить экономический потенциал Европы от Лиссабона до Владивостока.

«Содержательный разговор по очень острым темам». Форум «Минский диалог» завершил свою работу 25 мая

Ульф Шнайдер, сопредседатель рабочей группы по экономическому пространству от Лиссабона до Владивостока (Германия):
На Западе есть хорошие технологии, ноу-хау, на Востоке есть нефть, газ. В Беларуси очень хорошие IT-эксперты, которые очень хорошо могут помочь немецким и другим предприятиям реализовать так называемую «Индустрию 4.0». Это один конкретный пример, который приносит выгоду гражданам и на Западе, и на Востоке.

О том, что сближение в разных сферах выгодно и на Востоке, и на Западе, говорил и Президент Беларуси во время пленарного заседания. При этом наша страна готова содействовать такому диалогу.

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«Содержательный разговор по очень острым темам». Форум «Минский диалог» завершил свою работу 25 мая

«Лучше разговаривать, чем воевать». Вопросы миропорядка обсудили на форуме «Минский диалог» 24 мая

Безопасность – вопрос № 1 для многих стран Восточной Европы. Терроризм, региональные конфликты, тотальная миграция. Но разрубить узел этих проблем одним махом вряд ли удастся. В этой ситуации гораздо важнее начать диалог и не сворачивать с этого пути.

«Содержательный разговор по очень острым темам». Форум «Минский диалог» завершил свою работу 25 мая

Владимир Фесенко, глава правления центра прикладных политический исследований (Украина):
Очень важно сейчас использовать любую возможность для возобновления диалога, чтобы были переговоры не только политиков и государственных деятелей, чтобы был общественный и экспертный диалог. Потому что на неполитических экспертных площадках можно искать новые сценарии.

«Содержательный разговор по очень острым темам». Форум «Минский диалог» завершил свою работу 25 мая

Самуэль Чарап, старший научный сотрудник стратегического исследовательского центра (США):
Содержательный разговор по очень острым темам, при обсуждении которых на других форумах мы очень часто не видим содержательной дискуссии. Здесь это получилось, так что успех!

В 2019 году организаторы планируют расширить состав участников, а по самым острым вопросам, как вариант, организовать рабочие группы.

«Содержательный разговор по очень острым темам». Форум «Минский диалог» завершил свою работу 25 мая

Евгений Прейгерман, руководитель экспертной инициативы «Минский диалог»:
Форум возник не на ровном месте – что-то нам захотелось провести. Он является отражением реальных проблем и озабоченностей, которые у нас есть. Озабоченности связаны, в первую очередь, с Восточной Европой. Но одновременно мы осознаем, что геополитически здесь собран клубок противоречий и проблем, которые так или иначе завязаны и на другие регионы. Чтобы эта дискуссия была максимально полной и глубокой, мы будем расширять географическое представительство.

На форуме прозвучал призыв – выйти из беззвучных комнат. То есть проводить больше открытых дискуссий, где каждый, независимо от положения на карте и политического веса, имеет право голоса. А встречи в рамках «Минского диалога» будут проводить каждый год.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В столице Беларуси завершил работу форум «Минский диалог», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конференция собрала около полусотни...
 
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