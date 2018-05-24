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1000-летие Бреста: город готовится преобразиться
Брест готовится к юбилею. В будущем году город отметит своё тысячелетие.
Но подготовка идёт уже сейчас. И реконструкторы обещают, что город не просто преобразится – он помолодеет.
До знакового события остаётся меньше полутора лет. За это время все польские и хрущёвские многоэтажки полностью отремонтируют. Но сделают это, сохраняя свидетельства старины. Сейчас город напоминает большую стройку. Строят всё: от детсадов до футбольного манежа. Меняют основные дороги. Старый Кобринский мост (он связывает центр и восточную часть города) с огромным количеством транспорта уже не справляется, а потому его расширят и укрепят.
В буквальном смысле кипят работы и на Западном обходе – без малого трёхкилометровый путепровод с развязкой станет уникальным для страны. В первую очередь – своими масштабами и конструкцией. Он избавит брестчан от очередей на железнодорожных переездах и просто облегчит путь для всех.
Уже известна и официальная дата празднования – торжества начнутся 13 сентября 2019 года и продлятся три дня. К слову, по возрасту Брест – один из старейших городов Беларуси.
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Брест готовится к юбилею. В будущем году город отметит своё тысячелетие.
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