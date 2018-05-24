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Большой театр оперы и балета провёл День открытых дверей в честь своего 85-летия

25.05.2018 22:39 — Разное | ОНТ  
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В 85-й день рождения Большого – День открытых дверей. Их в театре – три тысячи! 25 мая все любопытные побывали в «стране чудес». Представьте: когда ещё можно понаблюдать за репетицией спектакля незадолго до премьеры?

Пока охрана театра смело откроет двери «туда, где море огней...», нужно пройтись с тряпкой по Большому. Общая площадь здания – почти 37 тысяч квадратных метров. Обычно, по парадной лестнице ходят исключительно VIP-гости. Остальная нарядная публика направляется в обход: через гардероб – в фойе партера. Служенье муз не терпит суеты.

Этот день – уж «совсем открытых дверей» – шутили в театре. В честь юбилея пускали везде. У 1100 сотрудников – рабочая пятница. Выходной, как правило, в понедельник. Сегодня образно «реализована» задумка зодчего Лангбарда: большой зал (на три тысячи мест) до стен, ставших в 1939 году внешними.

Что строго запрещено в обществе, является правилом в богеме. Лишь в этот день в театре можно проверить, как сидит костюмчик поэта Рудольфа. Или... Марка Шагала. Снимаем. Выкладываем в Instagram с хэштегом #ne_bolshie85.

Автора самой оригинальной фотографии ждёт приз от Большого именинника. На основной сцене – монтаж декораций к «Кармен». Эту оперу дают 25 мая. Текст экскурсоводов: «13 километров красного бархата на креслах, 1200 килограммов – вес главной люстры театра». Уже отшивают новую оперу «Соломея» и балет «Анастасия».

Артист, который не раз доказывал, что «в области балета мы впереди», не верит в суеверия. Впервые в Большом – открытая репетиция премьеры (последней в юбилейном сезоне). «Петрушка» в репертуаре с 6 июня. Официально Лиепа давно завершил танцевальную карьеру, но сегодня ноги сами идут в пляс.

В 1960-х блистательная Фея Сирени из «Спящей красавицы» теперь каждый вечер открывает двери в ложу «А». Этот дом, где живёт музыка, – родной для около 230 тысяч посетителей в год. Только в Большом третий звонок – «Зорка Венера» песняра Богдановича. 

 
 
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​В 85-й день рождения Большого – День открытых дверей. Их в театре – три тысячи! 25 мая все любопытные побывали в «стране чудес».
 
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