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Легкоатлет Дмитрий Набоков побил державшийся 25 лет рекорд Беларуси

25.05.2018 21:46 — Разное | Интерфакс  
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Дмитрий Набоков переписал рекорд Беларуси в прыжках в высоту, сообщили в Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА).

Легкоатлет Дмитрий Набоков побил державшийся 25 лет рекорд Беларуси
На проходящей в эти дни в Бресте Универсиаде он преодолел планку на высоте 2 метра и 36 сантиметров. Прежнее высшее достижение в этом виде легкой атлетики принадлежало Андрею Санковичу. 14 мая 1993 года он преодолел 2 метра и 34 сантиметра. Новый рекорд Беларуси на 6 сантиметров улучшил принадлежавшее выступающему за сборную Германии Матеушу Пшибилко лучшее достижение европейского сезона.

Напомним, что в минувшем сезоне к покорению рекорда был близок еще один белорус – Максим Недосеков. На чемпионате Европы среди юниоров он взлетел на 2 метра и 33 сантиметра, однако при попытке взять 2,35 травмировал ногу из-за чего не смог выступить на чемпионате мира в Лондоне. В нынешнем летнем сезоне Набоков в сектор еще не выходил, а М.Недосеков и Павел Селиверстов заняли второе и третье места на международном турнире в Белостоке с результатами 2,27 и 2,24.

Результат Д.Набокова на Универсиаде гарантирует ему участие в августовском чемпионате Европы в Берлине. Заметим, что на предыдущем чемпионате Европы в 2016 году итальянец Джанмарко Тамбери стал чемпионом с результатом 2,32 метра, а на чемпионате мира в Лондоне Мутаз Баршим из Катара победил с результатом 2,35 метра.

 
Теги: Брест
 
 
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Дмитрий Набоков переписал рекорд Беларуси в прыжках в высоту, сообщили в Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА).
 
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