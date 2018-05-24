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Бывшего замдиректора Издательства Белорусского Экзархата обвиняют в хищении

25.05.2018 21:40 — Разное | Интерфакс  
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Генеральная прокуратура изучила и направила в суд Партизанского района г.Минска для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя директора Издательства Белорусского Экзархата, занимавшего также пост председателя совета республиканского общественного объединения «Родители и учителя – за возрождение православного образования» (РУВПО).

Как сообщили в генпрокуратуре, обвиняемому инкриминировано то, что он с 1 сентября 2010 года по 17 октября 2014 года с использованием своих служебных полномочий завладел денежными средствами Издательства на сумму Br1,2 млн.

Он же, используя занимаемую им должность, незаконно внес объекты усадебно-паркового комплекса второй половины XVIII века в д. Семково Минского района в уставный фонд ООО "СЕО".

После государственной регистрации объекты недвижимости со статусом историко-культурной ценности в феврале 2012 года перешли в собственность названной коммерческой организации, в которой обвиняемый был основным учредителем и фактическим руководителем. При этом к ООО "СЕО" перешло и право постоянного пользования земельными участками площадью 37,8408 га, на которых располагался усадебно-парковый комплекс.

Сумма причиненного государству ущерба составила Br3,8 млн.

Кроме того, обвиняемый, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, при ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь из Федеративной Республики Германия транспортных средств и иных товаров в адрес Издательства и ООО "РУВПО" уклонился от уплаты Br212,6 тыс. таможенных платежей.

Действия обвиняемого квалифицированы как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями по ч. 4 ст. 210, уклонение от уплаты таможенных платежей по ч. 2 ст. 231, превышение служебных полномочий по ч. 2 и ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности бывшего должностного лица, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласился с уголовно-правовой квалификацией его действий.

Уголовное дело находилось в производстве подразделений центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь.

Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральная прокуратура изучила и направила в суд Партизанского района г.Минска для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении бывшего первого...
 
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