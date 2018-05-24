Смягчение условий сделки ОПЕК+ должно быть пропорционально по странам-участницам - Новак

Смягчение условий сделки по ограничению добычи ОПЕК+ должно быть пропорционально по странам-участницам сделки, заявил глава Минэнерго России Александр Новак журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).

"Мы это тоже в июне обсудим. Но мне кажется, мое мнение, для справедливости это должно быть пропорционально. Я не знаю, какое будет окончательное решение", - сказал он.

"Решение по изменениям сделки ОПЕК+ должно быть общее, хорошо продуманное, чтобы не перегревать рынок. Цель сделки ОПЕК - стабилизация рынка, мы близки к этому. Нужно все тщательно обсудить", - отметил министр.