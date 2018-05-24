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Какими деликатесами питаются бурёнки, и в чём секрет заготовки кормов? Репортаж СТВ из передового белорусского хозяйства

25.05.2018 22:33 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Беларуси идет заготовка кормов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Любой аграрий скажет: именно травы первого укоса самые богатые на витамины. А это залог высокой молочной продуктивности.

«Гастелловское» – одно из передовых белорусских хозяйств. Здесь в числе первых приступили к заготовке кормов. На производстве используют уникальную технологию хранения сенажа. Заготовки спасают специальные полимеры, которые не пропускают кислород.

Какие технологии сбора и хранения кормов внедрены в наших хозяйствах и в чем секрет высоких надоев? Анастасия Иванникова посмотрела, что в меню у буренок.

Какими деликатесами питаются бурёнки, и в чём секрет заготовки кормов? Репортаж СТВ из передового белорусского хозяйства

Какими деликатесами питаются бурёнки, и в чём секрет заготовки кормов? Репортаж СТВ из передового белорусского хозяйства

В меню у этих «ценителей вкусностей» настоящие деликатесы: витамины, минеральные вещества, белки... И к каждой буренке, словно в ресторане, индивидуальный подход. Даже есть свой диетолог. Современный кормораздатчик формирует рацион. А потом отбирает, что именно попадет к буренке на «стол».

Какими деликатесами питаются бурёнки, и в чём секрет заготовки кормов? Репортаж СТВ из передового белорусского хозяйства

Владимир Касницкий, зоотехник ОАО «Гастелловское»:
Балансируем рацион по питательности, то есть по белку, по энергии. Всё сбалансируется, и дается кормораздатчику технологическая карта.

Расплачиваются наши «дегустаторы» хорошо – высокими надоями. На этом молочно-товарном комплексе получают около 9 тысяч литров молока на корову за год. Цифры заветные! В среднем по хозяйству от такого показателя пока отстают. А вот «цены» того импровизированного меню высокие. Неспроста. Надои – это не только физиологические параметры коровы, сбалансированность рациона, микроклимат помещения, но еще и качество кормов. А здесь уже целая наука.

Какими деликатесами питаются бурёнки, и в чём секрет заготовки кормов? Репортаж СТВ из передового белорусского хозяйства

Истинную цену того самого высококачественного корма Болеслав Францевич знает как никто другой. Агроном со стажем. Всю жизнь работает на земле. Рассказывает: в сезон его день начинается в 5 утра. Уже в 6 – первые планерки. А потом делится секретом успеха: соблюдение технологий (а здесь и оптимальные сроки, и влажность не выше 40 %) плюс грамотные специалисты.

Какими деликатесами питаются бурёнки, и в чём секрет заготовки кормов? Репортаж СТВ из передового белорусского хозяйства

Какими деликатесами питаются бурёнки, и в чём секрет заготовки кормов? Репортаж СТВ из передового белорусского хозяйства

Болеслав Галась, главный агроном ОАО «Гастелловское»:
Для уборки у нас бобовые травы и бобово-злаковые. В том числе 523 гектара люцерны.

Какими деликатесами питаются бурёнки, и в чём секрет заготовки кормов? Репортаж СТВ из передового белорусского хозяйства

Анастасия Иванникова, СТВ:
«Гастелловское» – передовое хозяйство, которое традиционно становится рекордсменом по урожайности зерна. Одними из первых здесь приступили к заготовке кормов. На данный момент скошено около 25 % многолетних трав. Всего в хозяйстве планируют заготовить более18 тысяч тонн сенажа.

Какими деликатесами питаются бурёнки, и в чём секрет заготовки кормов? Репортаж СТВ из передового белорусского хозяйства

Какими деликатесами питаются бурёнки, и в чём секрет заготовки кормов? Репортаж СТВ из передового белорусского хозяйства

Но важно не просто собрать – сохранить. Вот и выращивают в хозяйстве, в основном, люцерну и тимофеевку. Вместе в сенаже они – залог хорошей консервации. Правда, без своих ноу-хау не обходится. К примеру, это мировая технология хранения корма. Специалисты рассказывают: в первую очередь заготовки портятся из-за попадания кислорода. Поэтому и возникает так называемая аэробная порча из-за одноименных бактерий. Спасают специальные полимеры. Кислороднепроницаемым слоем укрывают даже стены траншеи.

Какими деликатесами питаются бурёнки, и в чём секрет заготовки кормов? Репортаж СТВ из передового белорусского хозяйства

Константин Лукьяненко, коммерческий директор компании:
Сохранность будет идеальная. Допустим, в Австралии по данной технологии корма укрывают даже не на один сезон, а на два-три.

Знаменитую пословицу «что посеешь, то и пожнешь» в хозяйстве переформулировали. Говорят, «что заготовишь, то и сохранишь, а чем накормишь, то и получишь». Сейчас в «Гастелловском» свыше 4 тысяч голов крупного рогатого скота. Из них 1640 коров. Но совсем скоро семейство «дегустаторов заготовленных многолетних трав» пополнится. На 450 буренок. И это далеко не все планы.

Какими деликатесами питаются бурёнки, и в чём секрет заготовки кормов? Репортаж СТВ из передового белорусского хозяйства

Станислав Соколовский, директор ОАО «Гастелловское»:
Надоить почти 9 тонн молока на корову, соответственно, увеличить поголовье дойного стада.

Мы строим молочно-доильный блок, строим помещение для молодняка.

Какими деликатесами питаются бурёнки, и в чём секрет заготовки кормов? Репортаж СТВ из передового белорусского хозяйства

Какими деликатесами питаются бурёнки, и в чём секрет заготовки кормов? Репортаж СТВ из передового белорусского хозяйства

Но как бы то ни было, чтобы успех был во всем, нужны не просто технологии – хорошие специалисты. К каждому работнику в хозяйстве индивидуальный подход. А это действительно значит многое. Значит, будет отдача.

Станислав Соколовский:
У нас построен 115-квартирный жилой дом. Стоимость трехкомнатной для любого, кто проработал у нас более 10 лет, – всего 14 тысяч долларов. Мы очень думаем про людей, которые у нас работают.

Какими деликатесами питаются бурёнки, и в чём секрет заготовки кормов? Репортаж СТВ из передового белорусского хозяйства

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси идет заготовка кормов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Любой аграрий скажет: именно травы первого укоса самые богатые на...
 
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